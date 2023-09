BARI - In relazione all'emergenza alluvione in Libia, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha autorizzato la Regione Puglia a fornire materiale DPI in aiuto della popolazione colpita. Si tratta di mascherine FFP2 n. 175.000 pezzi, mascherine FFP3 n. 240.000 pezzi, tute n. 5.000 pezzi, camici n. 9.000 pezzi, distribuito su n. 30 bancali/pallet complessivi.Il materiale partito ieri sera dalla sede della Protezione civile regionale di Modugno, è stato caricato sulla nave militare San Marco nel porto di Brindisi ed è ora in viaggio verso la Libia. Il direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Nicola Lopane, con alcuni funzionari della Protezione civile pugliese, hanno seguito le operazioni di imbarco.