Dopo un’estate ricca di musica che lo ha visto impegnato in una serie di concerti in tutta Italia, il giovane autore, cantautore e produttore campano Napoleone torna con il nuovo brano “Romantico Noir”, in radio e nei digital store da venerdì 15 settembre.

Scritto da Napoleone e prodotto da Giordano Colombo, il brano è un canto di delusione, un funk blues nato dalla più banale delle sofferenze d’amore. Nella canzone si assiste al capovolgimento della prospettiva dell’amante respinto, mettendone in risalto in modo ironico la ridicola follia, fino ad arrivare alla spettacolarizzazione del dolore.

Già autore per Sony music publishing di numerosi brani per artisti affermati nel panorama musicale italiano, nel 2020 Davide Napoleone, in arte Napoleone, decide di dare vita ad un suo progetto artistico con un sound fresco e internazionale cercando di rievocare storie, luoghi e personaggi del passato, attraverso le atmosfere della tradizione musicale campana. I primi tre singoli pubblicati “Amalfi”, “Porta pacienza” e “Povera femmina”, ad esempio, sono ispirati alla vita del cantautore amalfitano Vito Manzo morto prematuramente nel 1957. La sua carriera d’autore inizia con l’ingresso in Sony Atv sotto la guida di Paola Balestrazzi e con la firma del singolo “Solo per un pò” incluso nell’album “Anime di carta” di Michele Bravi, Certificato Oro e “Best Performance” ai TIM MTV Awards 2017. Successivamente collabora con Samuel Romano dei Subsonica e Ale Bavo alla stesura dell’inedito “Elefante” dei Booda, cavallo di battaglia della band finalista di X Factor nel 2019; l’anno successivo firma “Mi ricordo un po’ di me” per Gaia Gozzi, vincitrice di Amici di Maria de Filippi, e coscrive il brano “Ci siamo persi” insieme a Chiara Galiazzo, inedito contenuto nel suo ultimo disco “Bonsai”.

Nella doppia veste di producer e autore collabora al terzo disco della cantautrice Giorgieness dal titolo “M”. È del 2021 l’esordio nella scrittura per il piccolo schermo con il brano “A testa alta” presente nella colonna sonora originale della serie tv per ragazzi “Marta e Eva” in onda su RaiGulp.

Degne di nota la collaborazione con Valentina Parisse nei singoli “Dannata Lotta” e “Ogni Bene”, brani lavorati insieme ad un team d’eccezione tra cui il mix engineer statunitense Chris Lord Alge, e la coscrittura dei pezzi “Tu vedevi pioggia, io vedevo solo fulmini” e “La prima volta che ti ho incontrato” dei RIVA band indie della scena napoletana. Sempre nel 2021 fa il suo ingresso nel roster dell’etichetta Torinese INRI dove su spinta del direttore artistico Pierpaolo Peroni trova una nuova casa per il suo progetto cantautorale. NAPOLEONE con la pubblicazione del singolo “Lacrime a Mare” conquista subito la playlist di Radio Deejay e si inserisce nella programmazione musicale di varie radio nazionali e regionali di tutto lo stivale da Nord a Sud.

Il 2023 si apre con l’uscita del singolo “Appuntamento al Lungomare” per Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia: una nostalgica ballata funk scritta e prodotta ancora una volta con la complicità di Giordano Colombo. Il singolo apre un nuovo anno all’insegna delle collaborazioni suggellate con l’uscita di “Capa Tosta”, featuring contenuto nell’ album di Guè “Madreperla”, uscito lo scorso gennaio. Napoleone è stato inoltre tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma.