Sciame sismico nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.2 avvertita a Napoli

ROMA - Un significativo sciame sismico sta attualmente interessando l'area dei Campi Flegrei, situata nei pressi di Napoli. La scossa più intensa è stata registrata con una magnitudo di 4.2 alle 3:35 del mattino, ed è stata chiaramente avvertita in alcune zone della città partenopea. L'ipocentro di questa scossa è stato localizzato a una profondità di circa 3 chilometri sotto la superficie terrestre, secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).Questo sciame sismico è stato preceduto da due scosse minori, di magnitudo 2.2 e 2, verificatesi ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. L'evento più significativo, con una magnitudo di 4.2, è avvenuto durante la notte, causando preoccupazioni tra la popolazione locale.Dopo la scossa, il Dipartimento della Protezione Civile è entrato in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Tuttavia, al momento, non sono stati segnalati danni a persone o beni. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti in caso di sviluppi significativi.Gli eventi sismici sono relativamente comuni nell'area dei Campi Flegrei, che è nota per l'attività vulcanica e sismica. Le autorità locali continuano a promuovere la preparazione e la consapevolezza sismica tra la popolazione per affrontare situazioni di emergenza.