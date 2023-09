Juventus supera il Lecce grazie a Milik: primo gol stagionale per il polacco

Juventus fb

TORINO - La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, grazie a un gol di Arkadiusz Milik, il suo primo in questa stagione. La partita è stata segnata da alcune rotazioni nelle formazioni, con l'allenatore Massimiliano Allegri che ha confermato Wojciech Szczesny dopo gli errori commessi nell'ultima partita contro il Sassuolo. Inizialmente, Allegri ha optato per schierare Milik al posto di Dusan Vlahovic.La partita, tuttavia, non è iniziata nel migliore dei modi per la Juventus, che ha faticato a prendere il controllo del gioco contro un Lecce in grande fiducia. I giallorossi hanno proposto un palleggio prolungato e hanno trovato in Krstovic un punto di riferimento importante per la loro manovra. Questo approccio ha reso difficile per la Juventus guadagnare terreno e prendere in mano la partita.A svegliare la Juventus è stato Federico Chiesa, che si è fatto vedere con alcuni tentativi prima di colpire. Poco prima della mezz'ora, Chiesa si è inserito in area con i tempi giusti, ma il suo diagonale ha mancato di poco il bersaglio. Questo tentativo ha suscitato il sostegno del pubblico all'Allianz Stadium, che ha fischiettato i bianconeri alla fine del primo tempo.Nella ripresa, è stato Milik a trasformare i mugugni in applausi. Il polacco ha segnato il gol decisivo al 12' del secondo tempo, con una zampata sotto porta su assist di testa di Adrien Rabiot. Questo gol ha sbloccato la partita e ha ridato fiducia alla Juventus, che è diventata più pericolosa in avanti e ha mantenuto una difesa solida.L'ingresso di Dusan Vlahovic e il rilancio di Gianmaria Gatti hanno contribuito alla solidità della squadra bianconera. Il Lecce ha continuato a lottare fino alla fine, ma non è riuscito a evitare la prima sconfitta in campionato, complicata dall'espulsione finale (doppia ammonizione) di Kaba.Questa vittoria rappresenta un passo importante per la Juventus, che cerca di riscattarsi dopo alcuni risultati deludenti. Il gol di Milik è un segnale positivo per il polacco e per la squadra, che cerca di ritrovare la sua migliore forma in vista delle sfide future.