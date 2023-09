CAPURSO - Si è aperta ieri sera, venerdì 1 settembre, la manifestazione SENSAZIONI BEER FEST a Capurso; evento organizzato dall’APS SensAzioni del Sud di Conversano in collaborazione con Core Live Show e Comune di Capurso.Stand enogastronomici, oltre 20 birre artigianali da degustare, mercatino dell’artigianato, mostre a cielo aperto e buona musica attorno a Piazza Libertà.Ieri a far ballare il pubblico presente sono stati i mattatori di Bari Jungle Brothers. Stasera, sabato 2 settembre, a fare da cornice all’evento saranno gli Après la Classe, e domani, domenica 3 settembre, la chiusura sarà affidata a Roberto Ferrari da Radio Deejay per un DJ Set fino a tarda ora.