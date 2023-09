SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Pinuccio, alter ego di Alessio Giannone, porta in scena a San Michele Salentino il suo spettacolo "Tuttappost’! - Storie di Ordinaria Italianità", giovedì 7 settembre in Piazza Marconi alle ore 21.00. L’evento gratuito e con accesso libero, è organizzato dal Comune di San Michele Salentino. - Pinuccio, alter ego di Alessio Giannone, porta in scena a San Michele Salentino il suo spettacolo "Tuttappost’! - Storie di Ordinaria Italianità", giovedì 7 settembre in Piazza Marconi alle ore 21.00. L’evento gratuito e con accesso libero, è organizzato dal Comune di San Michele Salentino.





Con Tuttappost’!, Pinuccio racconta un viaggio nell'Italia tra notizie surreali e immagini che raccontano un Paese meraviglioso dove nella quotidianità accadono eventi assurdi quanto esilaranti. Dietro ogni piccolo o grande caso di cronaca c'è sempre un lato curioso e comico, purtroppo, che da un lato rende il nostro Paese un posto goliardico ma dall'altro crea anche motivo di riflessione, compensando un vuoto di satira oggi presente nel mondo dello spettacolo italiano.

"Lo spettacolo di Pinuccio è un gradito fuori programma all'interno di un'estate ricca di eventi, durante la quale il nostro paese è stato considerato una destinazione privilegiata per trascorrere le vacanze – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -. Grazie alla generosità del nostro nuovo concittadino Angelo Calculli, assisteremo a un evento ironico e divertente, capace di farci riflettere sulle contraddizioni della nostra società. Invito tutti a partecipare e a godere degli ultimi scampoli di un'estate che ricorderemo nel tempo".

Pinuccio è la voce della nuova satira italiana, dal 2011 porta sul web – ma non solo – il lato dissacrante della nostra società. È l'alter ego di Alessio Giannone, attore e regista (tra le varie opere, ha firmato la regia del cortometraggio "La Sala" in concorso alla 69a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) che è divenuto uno dei volti più rappresentativi della sua terra, la Puglia.

Il suo taglio è talmente unico che il passaggio ad altri media è quasi immediato: dal 2013 ha collaborato con "La Guerra dei Mondi" (Rai3), "TG Zero" (Radio Capital), "La Zanzara" (Radio 24). Dal 2015 è uno degli inviati di "Striscia la Notizia".

Nel 2017 Pinuccio esplora un nuovo canale di comunicazione satirica: quella letteraria. Esce infatti la sua prima opera letteraria "TrumpAdvisor, Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia" (Mondadori). Nel settembre del 2020 ritorna in libreria con "Annessi e Connessi" - la vita al tempo dei social (Mondadori). Dal 2020 è anche autore di podcast come "Strade e Leggende" e "Turismo d'asporto".