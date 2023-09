Serie B: il Bari perde a Parma per 2-1

Ssc Bari fb





Seconda rete per l’attaccante dei galletti. I ducali realizzano il gol decisivo per la vittoria con Benedyczak al 36’ della ripresa. I pugliesi sono decimi con 8 punti insieme al Cosenza, al Brescia, al Pisa e alla Reggiana. La squadra di Fabio Pecchia è prima a 17 punti.

Prima sconfitta di questo campionato per il Bari che perde a Parma per 2-1. Al 'Tardini' sono gli emiliani a passare in vantaggio con Partipilo al 2’ del primo tempo. I biancorossi riescono a pareggiare per merito di Nasti al 47’.