Ripristinati i collegamenti ITA tra Milano Linate, Bari e Brindisi

BARI - Dichiarazione dell’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia: ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha annunciato il ripristino dei voli tra Milano Linate e gli aeroporti di Bari e Brindisi per la prossima stagione invernale. Questa notizia positiva è il frutto di una collaborazione proficua tra le istituzioni regionali e la compagnia aerea, e rappresenta un passo significativo verso la ripresa delle connessioni aeree tra il Nord e il Sud del Paese.L'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, ha commentato questo sviluppo con entusiasmo: "Il costante e costruttivo confronto avviato da Aeroporti di Puglia, in pieno accordo con la Regione Puglia, con ITA Airways ha raggiunto un primo importante risultato per il nostro territorio. Questo ripristino dei collegamenti tra Milano Linate, Bari e Brindisi rappresenta una vittoria per la nostra regione e per tutti coloro che lavorano per promuovere il turismo e gli scambi economici."Il ripristino dei voli è un segnale positivo per il settore turistico e per le attività commerciali della Puglia, consentendo un accesso agevole alle bellezze e alle risorse della regione. Inoltre, questa decisione contribuirà a rafforzare i legami tra diverse parti d'Italia, favorendo lo sviluppo delle connessioni tra il Sud e il Nord del Paese.L'assessore Maurodinoia ha concluso con un auspicio: "Ora aspettiamo di raccogliere ulteriori risultati al fine di rafforzare i collegamenti tra Brindisi e Roma Fiumicino". Questo dimostra un impegno continuo a migliorare le opportunità di viaggio e la connettività aerea per la regione pugliese.In un periodo in cui l'industria del trasporto aereo sta cercando di riprendersi dalle sfide globali, questa notizia rappresenta una luce di speranza per la Puglia e per tutti coloro che desiderano esplorare le sue bellezze e le sue eccellenze.