Anders e Manera e i loro cammini per l’Umanesimo, a Marittima il saggio di Martinelli e Russi

MARITTIMA (LE) - Sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30, a Marittima (Lecce) presso l’Istituto Scolastico “Filippo Bottazzi” (Via Roma, 69), si svolgerà la presentazione ufficiale del saggio scritto a quattro mani da Cristina Martinelli e Nicola Russi, dal titolo “Władysław Anders e Cosma Manera. Cammini per l’Umanesimo”, edito da Edizioni Esperidi (Monteroni di Lecce). Porgerà il saluto il sindaco di Diso (di cui Marittima è frazione) Salvatore Coluccia, presenterà il libro Hervé A. Cavallera, presidente Società di Storia Patria sezione di Tricase e docente presso Unisalento.: 389 5661849Il libro: Un libro scritto a quattro mani, dal generale Nicola Russi e dalla storica, esperta di storia polacca Cristina Martinelli. Il sottotitolo chiarisce subito che non si tratta dell’ennesima biografia dei due generali, polacco l’uno e italiano l'altro, operativi in due guerre diverse, “piuttosto il tentativo di inquadrare nel prisma dell'etica per illuminare una nuova traccia della fratellanza tra Italia e Polonia, quella che dopo alcune riflessioni, consideriamo ora la più significativa di tutte (...)”.Cristina Martinelli è narratrice e saggista, con interessi per la microstoria, la Storia della II Guerra Mondiale e Storia del II Corpo polacco, così che nel 2005 il Ministero della Difesa della Repubblica Polacca le conferisce la medaglia Pro Memoria “Per alti meriti nella salvaguardia della memoria di quanti lottarono per l’indipendenza polacca durante e dopo la II Guerra Mondiale” e nel 2015 riceve la Croce di Ufficiale della Repubblica Polacca, conferita per meriti culturali dal Presidente della Repubblica Polacca.Fra le molte pubblicazioni in volumi miscellanei e monografici: I Papaveri di Montecassino (Besa 2004), Sulle tracce della poesia di Corina (Bastogi 2007), Tra il Don e il Serchio (Bastogi 2008), Le Scuderie dei Marchesi Del Tufo a Matino (Grifo 2008), Salento d’altre Storie. I soldati di Anders nel Salento tra guerra e dopoguerra (Grifo 2011), Michał Lejczak. Il mio memoriale, in Testimonianze-Vol. VI (Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2011), Quando comincia il canto (Besa 2012), Ripartire da Francesco Nullo (Td’O 2013), Tra Memorialistica e Saggistica in Ricordare il II Corpo Polacco, Atti del Convegno “Inter arma non silent musae” Roma, 23-24 aprile 2013, (Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2014), I Del Tufo di Matino. Il declino (Grifo 2014), Il senso dell’incontro. Leggere Mariateresa Protopapa con Guillaume Apollinaire e Girolamo Comi (editSantoro 2018). Per Esperidi ha pubblicato: La canonizzazione dei Martiri d’Otranto nella Polonità di Karol Wojtyła (2015), Da Specchia di Vaje a Casarano.Ragionamento sulle origini di Casarano motivato dalla Toponomastica locale (2017), Christian Hess e il suo spazio di Libertà. Un’interpretazione (2019), Da Montecassino a Marittima. Di muli e orsi, epico e mitico (con Nicola Russi, 2020), Cosimo De Giorgi Poeta Civile (2022).Nicola Russi, dopo gli studi classici, entra all’Accademia Militare di Modena, terminando la formazione presso la Scuola d’Applicazione d’Arma di Torino, con laurea in Scienze Strategiche, conferita dal Politecnico di quella Città.Nel tempo riesce a tenere il giusto rapporto tra vita militare e vita culturale. Per alcuni anni conduce la trasmissione «Un’ora con...», intrattenimento a braccio e sottofondo musicale, trasmessa in diretta da una Radio privata a largo ascolto, poi replicata con cassetta registrata. Grazie alla sua capacità di spaziare su vari argomenti e la riconosciuta preparazione culturale, sempre più spesso gli sono richieste altre performance artistiche, prefazioni, postfazioni, conferenze, presentazioni di libri, e vari Saggi, anche in Leucadia, miscellanea della Società di Storia Patria per la Puglia-Sezione di Tricase, di cui è membro aggregato.Per Esperidi ha pubblicato: Da Montecassino a Marittima. Di muli e orsi, epico e mitico (con Cristina Martinelli, 2020).