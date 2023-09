La Virtus Francavilla Fontana cercherà di prevalere sul Picerno alla “Nuova Arredo Arena”. La partita che il Monopoli doveva giocare con la Casertana al “Pinto” è stata rinviata a Mercoledì 27 Settembre alle 20,45, per consentire ai campani di avere più tempo per allestire una squadra competitiva dopo il ripescaggio in Serie C.

Nella prima giornata di andata del Girone C di Serie C oggi alle 20,45 il Cerignola cercherà un successo sul Messina alle 20,45 al “Monterisi”. Domani il Taranto alle 20,45 ospiterà il Foggia allo “Jacovone”. Gli jonici dovranno vincere, i dauni saranno determinati a ottenere un risultato positivo. Il Brindisi sfiderà il Potenza al “Viviani” e avrà come obiettivo i tre punti.