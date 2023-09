NOVOLI (LE) - Da lunedì 11 settembre si ritorna fra i banchi di scuola e, il Sindaco di Novoli, Marco De Luca, volendo assicurare agli studenti un efficace ed efficiente servizio di trasporto da e per Lecce, ha inviato formale richiesta alla Società Ferroviaria del Sud Est s.r.l. affinché la stessa si ponga in essere tutte le azioni necessarie a garantire un adeguato numero di mezzi perché gli studenti raggiungano in tempo e senza alcun disagio le rispettive sedi scolastiche. - Da lunedì 11 settembre si ritorna fra i banchi di scuola e, il Sindaco di Novoli, Marco De Luca, volendo assicurare agli studenti un efficace ed efficiente servizio di trasporto da e per Lecce, ha inviato formale richiesta alla Società Ferroviaria del Sud Est s.r.l. affinché la stessa si ponga in essere tutte le azioni necessarie a garantire un adeguato numero di mezzi perché gli studenti raggiungano in tempo e senza alcun disagio le rispettive sedi scolastiche.





La Società ha riscontrato, per le vie brevi, la richiesta del primo cittadino di Novoli che lunedì mattina, comunque, si recherà personalmente presso le fermate degli autobus preposte in paese per assicurarsi che le intese intercorse con FSE non siano disattese.

"Mi preme sottolineare la piena collaborazione con la dirigenza di FSE – sottolinea il Sindaco di Novoli, Marco De Luca -. Ogni anno è manifesta la preoccupazione di garantire un servizio di trasporto pubblico dignitoso e adeguato alle esigenze del territorio. Per fare ciò, lo sappiamo bene, occorrono adeguate risorse che, non ho alcun dubbio, si sarà in grado di reperire anche, e soprattutto, al fine di a incentivare l’uso di forme di mobilità collettiva scoraggiando, così, il ricorso all’utilizzo di mezzi privati spesso causa di ulteriori complicazioni nella mobilità viaria di una città come Lecce".