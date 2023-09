Nel Monza sulle fasce Ciurria e Birindelli. Trequartista Colpani. In avanti Colombo e Caprari. Arbitrerà Livio Marinelli della sezione di Tivoli in provincia di Roma. Nell’ultimo precedente in Serie A a Monza, il 28 maggio 2023, il Lecce vinse 1-0 con una rete realizzata nel secondo tempo al 111’ da Colombo.

Nella quarta giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 15 il Monza all’ “U-Power Stadium”. I lombardi cercheranno un successo per risalire in classifica. I salentini dovranno vincere per fare un passo in avanti verso la salvezza. Nel Lecce esterni Rafia e Kaba. Regista Almqvist. In attacco Krstovic e Banda.