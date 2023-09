Settore delle costruzioni in Puglia: occorrono diecimila lavoratori, tra operatori edili e tecnici specializzati

BARI – Il comparto delle costruzioni in Puglia necessita di diecimila lavoratori, tra operatori edili e tecnici specializzati. Eppure, nonostante la numerosità e la varietà dei profili ricercati, fondamentali in vista dell’apertura dei tanti cantieri del PNRR volti allo sviluppo e all’ammodernamento di città e infrastrutture, le imprese stanno incontrando grandi difficoltà nel reperirli.Per far fronte al fabbisogno di risorse apicali, i futuri leader dei cantieri edili, l’ITS Academy ‘A. Cuccovillo’ di Bari, in collaborazione con ANCE Puglia e ANCE Bari e BAT, ha lanciato il ‘Digital Construction Specialist’: il percorso di istruzione post-diploma formerà, infatti, profili tecnici in grado di supportare la gestione di tutte le fasi dell'intervento edilizio, con competenze specialistiche nell'ambito dei più innovativi strumenti digitali. I ragazzi formati con questo percorso troveranno occupazione nelle stazioni appaltanti, nelle imprese di costruzione o, più in generale, in aziende manifatturiere operanti nella filiera delle costruzioni.Numerose imprese di Ance Puglia partner del progetto parteciperanno alla formazione degli allievi, sia con docenze specialistiche, sia durante il tirocinio curriculare di ottocento ore che, con la supervisione di tutor aziendali, consentirà di sperimentare sul campo quanto appreso nella parte teorica.“Secondo una stima di Unioncamere e Formedil – ha sottolineato il presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore –il settore delle costruzioni e delle infrastrutture avrà bisogno in Italia, fino alla fine del 2027, di quasi 270.000 nuovi lavoratori, ma avrà difficolta a reperire 4 professionalità su 10: il motivo è proprio nella mancanza di una formazione adeguata. Se con la Puglia Building Academy, sviluppata con Regione Puglia e sindacati, miriamo alla formazione e all’inserimento lavorativo di tanta manodopera qualificata, con questo progetto puntiamo, invece, al vertice della piramide, specializzando risorse che, in pochi anni, dovranno essere i leader a capo dei cantieri”.“Già in pochi giorni le manifestazioni di interesse, tra tirocini e apprendistati, delle imprese associate alla nostra territoriale – ha ricordato il presidente di ANCE Bari e BAT Nicola Bonerba – hanno superato il totale di venticinque ragazzi che auspichiamo possano partecipare a questo corso. Ragazzi che, ne siamo ragionevolmente certi, non avranno alcuna difficoltà a inserirsi nelle nostre imprese per una carriera gratificante e remunerativa. Alla carenza di politiche nazionali in grado di favorire l’occupazione in edilizia, siamo orgogliosi di aver concepito insieme al Cuccovillo, istituto leader nella formazione superiore, il primo percorso formativo sul territorio pugliese incentrato su figure apicali e strategiche del nostro settore; settore da non vedersi più come tradizionale e poco innovativo, ma moderno e in continua evoluzione”.«Esprimo tutta la nostra soddisfazione – ha dichiarato la presidente dell’ITS Academy ‘A. Cuccovillo’ Lucia Scattarelli - per i risultati del lungo e costruttivo lavoro portato avanti con ANCE Bari e BAT, ANCE Puglia e il nostro ITS, per trovare insieme una prima risposta ai bisogni reali, ed assolutamente urgenti, espressi dal mondo delle costruzioni a livello non solo locale ma anche nazionale». «Dopo una analisi del fabbisogno – ha concluso Scattarelli – abbiamo deciso di puntare sulla figura, fortemente specializzata, del “Digital Construction Specialist”, ovvero un professionista in grado di supportare tutti i processi e le attività, di matrice digitale, realizzate nel contesto della conduzione del cantiere, con particolare riguardo agli aspetti di project management e di gestione della contabilità. Il corso vedrà la partecipazione di molte aziende, che hanno già espresso il loro interesse aderendo all’iniziativa, offrendo la disponibilità a docenze, stage e apprendistati».L'ammissione al percorso formativo avverrà attraverso un bando, già on line sul sito www.itsmeccatronicapuglia.it; le iscrizioni dovranno avvenire entro fine settembre mentre le lezioni partiranno a ottobre. Unico requisito di iscrizione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. I candidati effettueranno una selezione che prevede una valutazione dei titoli, una prova scritta con test multidisciplinare a risposta multipla e un colloquio tecnico- motivazionale. Saranno organizzati anche corsi gratuiti di preselezione. Il percorso durerà due anni, con una erogazione complessiva di duemila ore di formazione, svolte nella sede di Bari dell’ITS "A. Cuccovillo" e presso le aziende partner.Il percorso è finanziato da Regione Puglia e consente di acquisire la specializzazione gratuitamente.