Stati generali export, Emiliano: 'Giornata di confronto e riflessioni su come stabilire legami con altri sistemi economici'

BARI - “La Puglia ha partecipato con grande interesse agli Stati Generali dell'Export qui ad Alba. Una giornata a discutere e a riflettere su come aumentare la nostra capacità di esportare, ma non solo. Come stabilire legami ed imparare e conoscere i sistemi economici e sociali dei paesi nei quali le merci devono arrivare, e più in generale come aumentare le nostre competenze, perché l'export non è un’attività mordi e fuggi, non è un'impresa istantanea; si coltiva nel tempo, si fonda su credibilità e poi, e questa è la nostra speranza, costruisce amicizia; è poi l'amicizia che dà al business un ruolo importante nel futuro di tante aziende e di tante famiglie”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questo pomeriggio alla V edizione degli Stati Generali dell’Export organizzati ad Alba, in Piemonte, dal Forum Italiano dell'Export, dal titolo “Il sostegno al Sistema paese tra grandi e PMI”.Emiliano ha preso parte al panel dedicato agli interventi dei presidenti di Regione. Oltre a Emiliano sono intervenuti Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, e Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna e Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export – IEF.Nella giornata di apertura dell’evento, venerdì 29 settembre, la Regione Puglia è stata rappresentata dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.