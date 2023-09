Tragedia sulla statale 172: 52enne muore in un incidente stradale

MARTINA FRANCA - Nel pomeriggio di oggi, sulla statale 172 nella zona di Orimini, tra Martina Franca e Crispiano, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato al decesso di un uomo di 52 anni. La vittima, originaria di Martina Franca, stava viaggiando in sella a una motocicletta quando, all'altezza di una curva, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e impattando contro un altarino commemorativo.La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, poiché l'uomo viaggiava in compagnia di altri motociclisti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 per prestare i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del 52enne.La situazione è stata successivamente presa in carico dalle forze dell'ordine, con l'intervento dei carabinieri e della polizia locale di Martina Franca, che hanno effettuato i rilievi necessari per comprendere appieno le circostanze dell'accaduto.Si tratta di una vera e propria tragedia che ha colpito la comunità locale, e le autorità stanno lavorando per fare luce sulla dinamica precisa dell'incidente al fine di determinare le eventuali responsabilità e circostanze che hanno portato a questa dolorosa perdita.