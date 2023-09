WASHINGTON - L'amministrazione Biden ha annunciato una mossa significativa nel suo sostegno all'Ucraina, con la decisione di inviare munizioni perforanti contenenti uranio impoverito a Kiev. Questa decisione rappresenta un cambio di politica, poiché finora tali munizioni erano state inviate solo da Londra.La notizia è stata riportata da Reuters, che ha avuto accesso a un documento e ha ottenuto la conferma da due dirigenti degli Stati Uniti. Queste munizioni perforanti, progettate per distruggere i carri armati russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari stimato tra i 240 e i 375 milioni di dollari, che verrà presentato la prossima settimana.Queste munizioni potrebbero essere utilizzate dai carri armati americani Abrams, che si prevede saranno inviati a Kiev nelle prossime settimane. Questa mossa rappresenta un rafforzamento del sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, che sta affrontando tensioni continue con la Russia.Nel frattempo, le forze armate russe hanno riferito di aver distrutto una barca sommergibile senza equipaggio durante la notte, mentre cercava di colpire il ponte della Crimea, insieme a due droni. Questi sviluppi aggiungono ulteriore complessità alla già tesa situazione nella regione.Il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina continua a essere un punto focale nelle relazioni internazionali, e questa decisione di inviare munizioni perforanti dimostra l'impegno degli Stati Uniti nel sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la sicurezza e la sovranità. La comunità internazionale osserva da vicino questi sviluppi mentre la situazione in Ucraina rimane fluida e complessa.