Un viaggio che non accenna a fermarsi quello della serata-spettacolo "Accordi…amo...ci" che ritorna con un'altra doppia prima serata a Mesagne e San Pancrazio Salentino. Il format esclusivo della bella stagione 2023 della Taberna Libraria di Latiano, inserito di diritto nel lungo tour del Taberna Book Festival, vola così sulle ali dell'entusiasmo del pubblico e delle istituzioni, portando con sé quel sapore di una estate ormai ai suoi ultimi sprazzi.





Rientrante nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmato in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci, l’originale evento del contenitore culturale latianese, ideato per rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora e, allo stesso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi, sarà a Mesagne grazie alla volontà del Sindaco Toni Matarrelli, del Presidente del Consiglio Comunale Omar Ture, del Direttore Artistico Maurizi Piro, di Giuseppe Potì e della Biblioteca Comunale "Ugo Granafei", per essere proposto nell’accogliente Parco Potì, giovedì 14 settembre 2023, a partire dalle ore 19:00.

Lo spettacolo arriverà invece a San Pancrazio Salentino grazie al Sindaco Edmondo Moscatelli e all’Assessore alla Cultura Antonella Fontana, in Via Taranto, sabato 16 settembre 2023, a partire dalle ore 21:00

Sarà ancora una volta il giornalista brindisino Nico Lorusso a condurre la serata, affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie per dare vita a quell’ideale album di ricordi che traghetterà i presenti attraverso i momenti più significativi che hanno solcato quel ventennio, nelle atmosfere in cui erano immersi i figli delle stelle e i figli dei fiori. A tutto ciò si alternerà la canzone d’autore italiana e non, rigorosamente d’annata, proposta dal vivo. Per info: 3384308881 e 3497185690.