Taranto, sabato 30 settembre 2023 scorci d’Oriente nella Città dei due Mari con la mostra 'Yu wa'

TARANTO - Sabato 30 settembre alle 18:30 nello Spazio Clam a Taranto, sarà inaugurata la doppia mostra personale 友輪 (Yu wa), dell'artista giapponese Morita Li Na e del pittore, architetto e urban sketcher siciliano Salvo Currò, organizzata dall'Associazione Clam International (Cultura, Lingue, Arte, Musica), a cura di Francesca Di Ponzio.





Fino al 14 ottobre sarà possibile ammirare alcune opere dell'artista giapponese, in uno straordinario connubio con i dipinti di Salvo Currò, uno dei suoi artisti del Clam più amati e apprezzati anche all'estero. La mostra si pone come uno straordinario connubio per raccontare il rapporto dell'uomo con il paesaggio che lo circonda. Il titolo "Yu wa" è una formula giapponese che esprime un concetto cardine della filosofia dell’associazione Clam: quello di un circolo di amici uniti da un interesse comune. In questo caso, la passione che accomuna Morita Li Na e Salvo Currò è il rapporto dell'uomo con il paesaggio che lo circonda, e le forme peculiari attraverso le quali esso si manifesta a lui.

"Questa mostra – spiega la curatrice Francesca Di Ponzio - testimonia come la nostra associazione abbia come missione un'internazionalità sempre più ampia. In questi anni abbiamo già collaborato con artisti del circuito europeo di EuroArt, e attualmente a Strasburgo è in corso una mostra di una nostra socia, la pittrice Carmen Manco. Per questo, abbiamo colto subito l'opportunità di ospitare le opere di Morita Li Na, realizzate con tecniche pittoriche giapponesi. Sono molto diverse dalla nostra tradizione artistica e quindi offrono ulteriori e interessanti occasioni di scambio".

Morita Li Na ha partecipato a innumerevoli esposizioni personali e collettive. A Osaka, città nella quale risiede, ha aperto una sua galleria personale nella quale espone le sue opere caratterizzate da uno stile molto intimo e diretto, che dà corpo e voce al rapporto tra uomo e natura utilizzando tratti semplici ed essenziali, eppure fortemente evocativi. I suoi dipinti hanno piccole dimensioni, e spesso sono realizzati su fogli di carta di riso ed altri supporti naturali, tipici della tradizione giapponese. Salvo Currò ha già esposto nella Galleria Yao di Morita Li Na, lo scorso aprile in occasione della collettiva “Mostra di Primavera” e prima ancora, nell'ambito del progetto "2020 World Artist CharityExbition" con una personale di 25 acquerelli dal titolo “Sicily”. Uno dei temi ricorrenti di questo artista siciliano, radici forti con un'anima vivace, è la fauna marina, in particolare tonni e pescispada, raffigurati con un tratto veloce a china, e animati da colori e giochi di luce in acquerello o in acrilico.

In occasione del vernissage della mostra 友輪 (Yu wa) sarà presente l'artista Salvo Currò. Successivamente, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30-20:30, con ingresso libero.





Spazio Clam - via Pisanelli 11 - Taranto

Info: 3392728692

Inizio vernissage: 18.30 (ingresso libero)