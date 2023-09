TARANTO - Cantiere in piena attività ed ultimazione dei lavori prevista per la prossima primavera. Ha imboccato finalmente un percorso in discesa il secondo Lotto della "Tangenziale Sud", una delle grandi opere che avrà il compito di alleggerire il traffico cittadino offrendo una valida alternativa agli automobilisti che si dirigono verso Talsano. - Cantiere in piena attività ed ultimazione dei lavori prevista per la prossima primavera. Ha imboccato finalmente un percorso in discesa il secondo Lotto della "Tangenziale Sud", una delle grandi opere che avrà il compito di alleggerire il traffico cittadino offrendo una valida alternativa agli automobilisti che si dirigono verso Talsano.





Ad aver verificato personalmente a che punto sono gli interventi che porteranno alla realizzazione di questa importante arteria viaria è stato il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, che nel pomeriggio di ieri ha effettuato un sopralluogo nella zona in cui si sta dando esecuzione ad un progetto programmato ed atteso da anni.

Accompagnato dal dirigente e dai tecnici del Settore Viabilità dell'Ente, il massimo esponente dell'Amministrazione provinciale ha incontrato i responsabili della ditta che si è aggiudicata l'appalto e la direzione dei lavori per avere aggiornamenti soprattutto sui tempi di realizzazione di un tratto di strada che si snoderà per circa tre chilometri e mezzo.

Ad aver impedito sino ad alcune settimane fa l'avvio delle operazioni sono state le cosiddette "interferenze", vale a dire tubazioni o impianti la cui rimozione o spostamento può essere portata a termine solo dalle società proprietarie. Come hanno assicurato i responsabili dei lavori, ormai quel tipo di problema è stato completamente superato permettendo la cantierizzazione dell'area ed il conseguente inizio degli interventi. Questi dovrebbero essere conclusi intorno ad aprile-maggio del 2024 ultimando in tal modo il collegamento con il primo Lotto dell'opera (quello che da via Consiglio arriva al rione Salinella) e facendo da apripista alla realizzazione del terzo Lotto della "Tangenziale Sud", per il quale dovrebbe esserci fra non molto la valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'appalto integrato.

"La 'Tangenziale Sud' - ha dichiarato il presidente Melucci- sta cominciando a prendere forma con l'avvio dei lavori per il secondo Lotto e con l'indizione della conferenza di servizi per acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, gli assensi e quant'altro serva per poi procedere all'approvazione del progetto relativo al terzo Lotto. Nel suo complesso, quest'opera del valore di oltre 50 milioni di euro assume una rilevanza strategica per il territorio ionico in quanto rappresenta un passaggio fondamentale per la congiunzione alla 'Talsano-Avetrana', indicata anche come 'Regionale 8', arteria che collegherà la città di Taranto con il punto più estremo del versante orientale della provincia".

"Fra le grandi opere in programma per migliorare la viabilità- ha continuato il presidente Melucci- va annoverata anche la linea 'Taranto-Brindisi-Nuova Stazione di Taranto Nasisi' con il terminal intermodale passeggeri ferro gomma. Pure in questo caso, allo scopo di accelerare i tempi, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per dar luogo all'approvazione del progetto definitivo per l'appalto integrato. Desidero ricordare che questo intervento circa un anno fa è stato inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo dell'area di Taranto".