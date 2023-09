TERLIZZI - Sabato 16 settembre “È Fatto Giorno - Aps”, presieduta dal dott. Pasquale Vitagliano, e la Cooperativa sociale Zorba, con il patrocinio del Comune di Terlizzi, hanno ospitato la CompagniAurea di Bisceglie, diretta da Francesco Sinigaglia, nel successo della rappresentazione teatrale dal titolo “A don Milani”, in una dedica al sacerdote, scrittore e insegnante, prodigatosi per la valorizzazione della dimensione della parola in materia di educazione.“A don Milani” della CompagniAurea si inserisce nella XII edizione del “Festival per la Legalità”: a cento anni dalla sua nascita, è stato realizzato un corposo tributo alla persona di don Lorenzo Milani, promotore dell'educazione dei giovani appartenenti ai ceti più disagiati, con un metodo considerato innovativo e radicale. L’evento, introdotto dalla giornalista Cinzia Urbano, ha gremito gli spazi di “Alle S.E.R.R.E.” in Contrada Parco a Terlizzi ed è stato aperto dai saluti di Daniela Zappatore, Assessora alla cultura di Terlizzi, e di Marina Santeramo, titolare della libreria “Le città invisibili”.Sono state protagoniste in scena per la CompagniAurea Maria Grazia Baldini alla conduzione, Ilaria Di Benedetto nelle vesti di lettrice e attrice, e Giorgia Tarantino per voce e musica. Si sono alternati reading e canti, ripercorrendo con un taglio teatrale l’intera vita del presbitero.La CompagniAurea segna un altro importante tassello in vista della ripartenza dei laboratori teatrali della stagione 2023/24 dal titolo “Il teatro su misura per te”, per i quali sono, infatti, aperte le adesioni (laboratori propedeutici dai 3 ai 6 anni; dai 7 agli 11 anni; dai 12 ai 18 anni; laboratori per adulti; avviamento e perfezionamento). Per info: compagnia.aurea@gmail.com.