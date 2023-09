LECCE - Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Specchia, località marina di Melendugno, nel cuore del Salento. Un incidente stradale ha causato la perdita di un giovane di 29 anni, Aldo Gjoka, originario di Tirana ma da anni residente a Lecce.L'incidente è avvenuto in seguito a un violento scontro frontale tra la moto su cui viaggiava il giovane, una Yamaha, e un'auto di marca Jaguar. La collisione è stata così violenta che la moto ha sfondato la recinzione di una abitazione circostante, prendendo immediatamente fuoco.Il 118 è stato prontamente allertato e le squadre di soccorso sono giunte sul luogo dell'incidente. Purtroppo, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, per il giovane Aldo Gjoka non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato deceduto sul posto.L'uomo di 44 anni al volante dell'auto Jaguar è stato trasferito in ospedale in evidente stato di shock, mentre le autorità e i soccorritori si sono mobilitati per gestire la situazione e indagare sulla dinamica dell'incidente.La notizia di questa tragica perdita ha scosso la comunità locale e ha generato profonda tristezza tra parenti e amici del giovane Aldo Gjoka. Gli inquirenti dei Carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione le cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.È un momento di grande dolore per chiunque abbia conosciuto il giovane Aldo Gjoka, e la sua scomparsa è un triste ricordo delle conseguenze spesso devastanti degli incidenti stradali. La comunità locale si unisce nel cordoglio per questa perdita e resta in attesa di ulteriori sviluppi relativi all'indagine in corso.