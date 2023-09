MAGLIE (LE) – Prosegue a Maglie, con grande successo di visitatori, fino al 10 settembre 2023, presso il Palazzo De Marco, la nona edizione de "Il Museo dei Selfie - L'arte interattiva 3D" di Tina Marzo dove, il visitatore, dialoga con le opere, divenendo protagonista ed esplorando nuovi mondi tra la realtà e il sogno.





Per quel che riguarda la mostra, è distribuita su uno spazio espositivo di novecento metri quadri dove scenari e prospettive oniriche fanno da sfondo a vere e proprie esperienze sensoriali in un percorso che propone un viaggio tra spazio e tempo, realtà e finzione dove il vero protagonista è il visitatore. Si può galleggiare nell'aria, sostenere colonne ed auto, essere attaccati dagli orsi, stare nel salotto dei Simpsons e tanto altro ancora.

La mostra multimediale aperta dalle 18.30 alle 24.00 consente al visitatore-spettatore di immergersi letteralmente nell’opera, suscitando emozioni tali da permettere di fuggire dalla propria realtà, attraverso la fantasia e la “partecipazione” all’opera stessa.

Ma chi é Tina Marzo? Artista pugliese, classe 1974, é una donna dalla forte passione per il disegno realistico e per la ritrattistica. Lei sperimenta la sua ricerca, orientata alla tecnica dell'Anamorfismo tridimensionale. Realizza una serie di disegni deformati a mano libera, ottenendo una simpatica e straordinaria illusione ottica che inganna la mente con personaggi e oggetti che fuoriescono dal foglio di carta o galleggiano su di esso, entrando così in relazione con lo spazio reale circostante. Nei ritratti dimostra straordinaria capacità di sintetizzare e coniugare l antico e il moderno in un accattivante visionarietà contemporanea. I suoi disegni sono riconosciuti ed apprezzati in Italia e in tutto il mondo.