La comunità della Parrocchia B.V.M. di Loreto a Trinitapoli è in festa in questo 13 settembre, poiché si celebra il nono anniversario di ordinazione sacerdotale di don Nicola Grosso (13 settembre 2014 - 13 settembre 2023). Questo importante traguardo sarà onorato con una celebrazione speciale che si terrà questa sera alle 18:30 nel Santuario Mariano, dove la comunità si riunirà per ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio di Don Nicola e per il suo servizio alla comunità.Don Nicola Grosso è nato a Cerignola il 1° febbraio 1989 ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Trinitapoli, dove ha frequentato la Parrocchia Santo Stefano Protomartire. Il suo cammino vocazionale lo ha portato al Seminario Minore di Bisceglie dal 2003 al 2007, e successivamente ha ottenuto la maturità presso il Liceo Linguistico L. Da Vinci nella stessa città. Ha continuato la sua formazione presso il Pontificio Seminario di Molfetta e ha conseguito il baccellierato presso l'Istituto Teologico Pugliese.Il 13 settembre 2014 è stato un giorno memorabile per Don Nicola Grosso, poiché è stato ordinato presbitero. In quel giorno speciale, è stato anche nominato vicario parrocchiale presso la Parrocchia San Ferdinando Re a San Ferdinando di Puglia. Attualmente, Don Nicola è il Vicario parrocchiale della Parrocchia B.V.M. di Loreto, dove è arrivato nell'ottobre 2020.In occasione del nono anniversario della sua ordinazione sacerdotale, la comunità di Trinitapoli desidera inviare a Don Nicola Grosso un augurio speciale, carico di affetto e gratitudine. La sua dedizione al servizio religioso e la sua guida spirituale sono stati un faro per la comunità locale, e questa celebrazione è un'opportunità per esprimere riconoscenza per il suo impegno e la sua presenza continua nella vita delle persone.