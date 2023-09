Ceglie Messapica, mercoledì 27 settembre ultimo appuntamento della rassegna 'Per gusto e per diletto' con Romana Petri



CEGLIE MESSAPICA (BR) - A Ceglie Messapica arriva l'ultimo appuntamento della rassegna "Per gusto e per diletto": mercoledì 27 settembre, alle ore 18:30, nel Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" presso il MAAC in via Enrico de Nicola n°1, con Romana Petri, intervistata da Roberta Leporati, dirigente scolastico, responsabile del Presidio del Libro di Cisternino. - A Ceglie Messapica arriva l'ultimo appuntamento della rassegna "Per gusto e per diletto": mercoledì 27 settembre, alle ore 18:30, nel Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" presso il MAAC in via Enrico de Nicola n°1, con Romana Petri, intervistata da Roberta Leporati, dirigente scolastico, responsabile del Presidio del Libro di Cisternino.





Per quel che riguarda Romana Petri, vive tra Roma e Lisbona. Editrice, traduttrice e critica letteraria, collabora con «La Stampa», il «Venerdì di Repubblica», «Corriere della Sera» e «Il Messaggero». Considerata dalla critica come una delle migliori autrici italiane contemporanee, ha scritto tra romanzi e raccolte di racconti nove libri. Ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Mondello, il Rapallo-Carige e il Grinzane Cavour. È stata inoltre finalista tre volte al Premio Strega. Tra le sue opere ricordiamo Alle Case Venie (Marsilio, 1997), I padri degli altri (Marsilio, 1999), La donna delle Azzore (Piemme, 2001), Dagoberto Babilonio, un destino (Mondadori, 2002), Esecuzioni (Fazi, 2005), Ovunque io sia (Cavallo di ferro, 2008), Ti spiego (Cavallo di ferro 2010), Tutta la vita (Longanesi 2011), Figli dello stesso padre (Longanesi 2013), Le serenate del Ciclone (Neri Pozza 2015, vincitore del premio Super Mondello 2016 e del Mondello Giovani), Il mio cane del Klondike (Neri Pozza 2017), Pranzi di famiglia (Neri Pozza 2019), Figlio del lupo (Mondadori, 2020) e Mostruosa maternità (Perrone editore, 2022). Le sue opere sono tradotte in Olanda, Germania, Stati-Uniti, Inghilterra, Francia e Portogallo.

Per la rassegna presenterà "Rubare la notte" (Mondadori, 2023), arrivato in finale al Premio Strega 2023.

Tutti lo sanno: Antoine de Saint-Exupéry ha scritto Il piccolo principe , uno dei romanzi più popolari del mondo. Quello che tutti non sanno è che Antoine, familiarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia. Ed è la storia che Romana Petri ha scritto con la febbre e la furia di chi si lascia catturare da un carattere e lo fa suo, anzi lo ruba, tanto che il documento prende più che spesso la forma dell'immaginazione. Orfano di padre, Tonio vive un'infanzia felice nel castello di Saint-Maurice-de-Rémens, amato, celebrato, avviluppato al mostruoso quasi ossessivo amore per la madre; un'infanzia che gli resta incollata all'anima per tutta la vita, fin da quando, straziato, vede morire il fratello più giovane. L'infanzia lo tallona come un destino quando, esaltato, comincia a volare, pilota civile e pilota militare, quando si innamora tanto e tante volte, quando si trasferisce in America, quando scrive, persino quando si schiera e sceglie di combattere per un'idea di Francia che forse è sua e solo sua. Dove sia andato Tonio, non sappiamo, nei cieli in fiamme del 1944. Sappiamo che ci ha lasciato le stelle della notte, il sogno di una meraviglia che non si è mai consumata, il bambino che lui ci invita a riconoscere eterno dentro di noi.