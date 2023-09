Vasco Rossi Ig

CASTELLANETA MARINA - Vasco Rossi ha condiviso un toccante messaggio di commiato all'estate mentre lasciava Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove ha trascorso il suo dodicesimo soggiorno estivo consecutivo. Il rocker italiano ha citato uno dei suoi successi intramontabili, "Un mondo migliore," sottolineando quanto sia difficile dire addio all'estate e portare con sé la malinconia. Ma Vasco ha rassicurato i suoi fan, affermando che tornerà a Castellaneta nel 2024, come sempre.Il legame tra Vasco Rossi e Castellaneta Marina è profondo e speciale. Ogni anno, Vasco ritorna nella cittadina pugliese per trascorrere il suo periodo estivo e per prepararsi per i suoi concerti. Ha scelto l'arena del "Cromie Disco" per le prove generali dei suoi spettacoli e ha persino ricevuto la cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale nel 2021.Nel suo messaggio, Vasco ha dichiarato il suo amore per Castellaneta e la sua bellezza naturale, dal mare cristallino alle maestose gravine, dalle pinete fresche alla straordinaria tradizione enogastronomica del luogo. Ha menzionato il sapore autentico dei pomodori e delle fragole locali, dimostrando una vera passione per la cucina locale.L'estate 2023 a Castellaneta Marina è stata eccezionale, con un afflusso record di turisti, presenze straniere significative, e una spiaggia affollata di ombrelloni. Il lungomare Eroi del Mare è stato particolarmente affollato, con stabilimenti balneari attrezzati e servizi all'avanguardia per le famiglie e i bambini. Il raggiungimento della nona "Bandiera Blu" consecutiva ha contribuito a consolidare la reputazione di Castellaneta Marina come destinazione balneare di qualità.L'atmosfera estiva della città è stata animata dalle avventure scanzonate di Vasco, condivise regolarmente sui social media. La sua presenza ha sicuramente aggiunto un tocco speciale all'estate di Castellaneta Marina, contribuendo a rendere questa stagione memorabile.In definitiva, Vasco Rossi e Castellaneta Marina condividono un legame unico, caratterizzato dall'amore per la città, la musica e l'autentica bellezza della Puglia, il tutto condito dalla passione per la cucina locale. Mentre Vasco si prepara a dire addio all'estate, i suoi fan sanno che tornerà nel 2024, mantenendo viva la tradizione di trascorrere le sue vacanze estive in questa affascinante località pugliese.