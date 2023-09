GINEVRA – MSC Crociere sempre più leader di settore in Medio Oriente, dove per la stagione invernale 2023-24 aggiungerà nuove tappe e formule per vivere appieno l’esperienza in Qatar, con imbarco da Doha la domenica dando a tutti gli ospiti la possibilità di trascorrere ancora più tempo nella città cosmopolita - e negli Emirati Arabi, con la lunga sosta a Dubai, dove MSC Virtuosa sosterà quasi due giorni con un overnight. Sempre negli Emirati la nave fungerà anche da hotel galleggiante per gli appassionati del FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ che si terrà dal 24 al 26 novembre. Negli stessi itinerari anche il Bahrain, con sosta a Manama. – MSC Crociere sempre più leader di settore in Medio Oriente, dove per la stagione invernale 2023-24 aggiungerà nuove tappe e formule per vivere appieno l’esperienza in Qatar, con imbarco da Doha la domenica dando a tutti gli ospiti la possibilità di trascorrere ancora più tempo nella città cosmopolita - e negli Emirati Arabi, con la lunga sosta a Dubai, dove MSC Virtuosa sosterà quasi due giorni con un overnight. Sempre negli Emirati la nave fungerà anche da hotel galleggiante per gli appassionati del FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™ che si terrà dal 24 al 26 novembre. Negli stessi itinerari anche il Bahrain, con sosta a Manama.





Anche MSC Opera navigherà nella regione con la possibilità di visitare l’Oman, a Muscat, capitale dello splendido Sultanato e Kasahab. Dall’altra parte della peniosla arabica, invece, MSC Orchestra accompagnerà gli ospiti in un itinerario alla scoperta del mar Rosso: da Gedda alla nuovissima tappa di Sharm El Sheik, da Aqaba per visitare Petra fino a alle città egiziane di Sokhna e Safaga per visitare Il Cairo e Luxor.

Le principali destinazioni in pillole:





Arabia Saudita





MSC Crociere è diventata la prima grande compagnia di crociere a proporre partenze dall'Arabia Saudita, segnando un nuovo inizio per le crociere nel Paese e offrendo agli ospiti opportunità esclusive per scoprire le incredibili meraviglie locali. Saranno ben 20 le partenze di MSC Orchestra dal porto di Jeddah. Oltre la vibrante città araba, che fonde storia e modernità, gli ospiti avranno l'opportunità unica di esplorare una pletora di siti, tra cui la parte vecchia della città, Al-Balad, che risale al VII secolo e che vanta splendidi edifici e un antico souk da non perdere. Una delle escursioni imperdibili prevede la possibilità di visitare AlUla, una delle città più antiche della penisola arabica e sede di Hegra, uno dei capolavori culturali dell'Arabia Saudita e il suo primo sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il sito ospita oltre 110 tombe ricavate da gigantesche formazioni rocciose e antichi siti che risalgono al I millennio a.C..





Egitto





Soste e possibilità di imbarco anche in Egitto, sia da Safaga (con escursione a Luxor), che da Sokhna Port, con possibilità di raggiungere Il Cairo.

Sharm El-Sheikh La città turistica egiziana di Sharm El-Sheikh è una destinazione da non perdere e incanterà i visitatori con le sue splendide spiagge, le acque cristalline, le vibranti barriere coralline e i servizi di livello mondiale. Gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire i numerosi tesori della città con una vasta gamma di attrazioni per visitatori di tutte le età. Che si tratti di ammirare la stupefacente Moschea di Al Mustafa, di fare una gita sulle spiagge di sabbia dorata di Naama Bay o di scoprire il vicino Ras Mohammed, un parco nazionale famoso per avere alcune delle più belle barriere coralline del mondo e per essere un rifugio per una rara vita marina, non c'è dubbio che questo paradiso egiziano sarà la destinazione memorabile per i viaggiatori.





Emirati Arabi





Dubai, gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire l'affascinante città di Dubai, una delle principali destinazioni di viaggio al mondo, rinomata per i suoi abbaglianti grattacieli, gli splendidi paesaggi desertici, le magnifiche fontane, i grandi centri commerciali e le spiagge incontaminate. Visitare l'iconico Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, assistere a uno spettacolare spettacolo di fontane alla famosa Dubai Fountain o fuggire per un indimenticabile safari sulle dune nell'incantevole deserto arabo, una città ricca di siti e avventure affascinanti per tutti i viaggiatori.

Abu Dhabi: la vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, ospita tantissime attrazioni culturali tra cui musei di livello mondiale, moschee impressionanti, parchi di divertimento divertenti, dune del deserto mozzafiato e splendide isole. Per chi ha voglia di visitare l'imponente Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una delle moschee più grandi del mondo, di perdersi nel museo d'arte Louvre Abu Dhabi, che vanta incredibili opere d'arte di alcuni degli artisti più rinomati a livello mondiale, o di fare un giro emozionante su una delle montagne russe più veloci del mondo al parco a tema Ferrari World, qui non mancano le attività emozionanti da praticare.





Bahrain





Manama, Manama, l'affascinante capitale del Bahrein, è una metropoli vivace e vibrante che sicuramente soddisferà la curiosità di tutti i passeggeri, nota per la sua splendida costa, la cucina saporita, gli imponenti grattacieli e il ricco patrimonio culturale e i siti storici. Gli ospiti potranno conoscere la città visitando alcuni dei suoi punti di riferimento più interessanti, tra cui l'imponente Grande Moschea AI-Fateh, con la cupola in fibra di vetro più grande del mondo, il Museo Nazionale del Bahrain, che offre agli ospiti uno sguardo all'interno dell'antico passato del Paese, e una passeggiata per ammirare l'impressionante architettura del sito patrimonio dell'UNESCO, Qal'at al-Bahrayn, noto anche come il Forte del Bahrain.





Oman





Muscat: l'affascinante destinazione di Muscat è ricca di storia e cultura e offre infinite opportunità per creare ricordi indimenticabili. Gli ospiti avranno la possibilità di immergersi nelle gemme uniche della capitale, sede di notevoli fortezze e palazzi, bellissime moschee, montagne maestose, spiagge fantastiche e vivaci souk e mercati. Le attrazioni imperdibili della città includono la Grande Moschea del Sultano Qaboos, un'eccezionale meraviglia architettonica, il Muttrah Souk, un mercato tradizionale omanita che offre un'ampia gamma di merci e souvenir classici omaniti, nonché il Museo Nazionale, che espone elementi storici e del patrimonio del Sultanato e della Penisola dell'Oman.