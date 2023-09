MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi per 'MesagnEstate' nella città di Mesagne. Sabato 9 settembre 2023, l’Atrio del castello Normanno-Svevo accoglierà il concerto dei "Maraguà". Angelo Guarini chitarre e voce, e Mara Longo, cantante, presentano lo spettacolo "Jazz, pop e dintorni", un viaggio musicale nel tempo, dagli anni Sessanta ai giorni nostri; nello spazio, dall'Italia al resto del mondo, e tra diversi generi musicali. Inizio alle ore 20,30, ingresso libero. - Proseguono gli eventi per 'MesagnEstate' nella città di Mesagne. Sabato 9 settembre 2023, l’Atrio del castello Normanno-Svevo accoglierà il concerto dei "Maraguà". Angelo Guarini chitarre e voce, e Mara Longo, cantante, presentano lo spettacolo "Jazz, pop e dintorni", un viaggio musicale nel tempo, dagli anni Sessanta ai giorni nostri; nello spazio, dall'Italia al resto del mondo, e tra diversi generi musicali. Inizio alle ore 20,30, ingresso libero.





Domenica 10 settembre 2023, infine, appuntamento con lo spettacolo "La musica oltre confine", alle ore 21 presso l’atrio del Castello Normanno-Svevo. L’evento è organizzato dall’associazione "Cittadini del mondo" in collaborazione con il comune di Mesagne, le cooperative "Oasi", "L’Ala" e "San Bernardo", il Consorzio ATS Br3 e il Consorzio ATS Br4, QuiMesagne media partner. Sul palco il trio internazionale composto da Ekland Hasa, apprezzato pianista e concertista al Teatro dell’Opera di Tirana, trasferitosi in Italia ha continuato la sua brillante carriera; Rachele Andrioli, cantautrice salentina vincitrice del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia; Redi Hasa, affermato violoncellista e compositore albanese. L’ingresso per assistere al concerto è libero e gratuito.