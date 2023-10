24 navi per il 2024, MSC Crociere ed Explora Journey presentano un'offerta record al TTG Travel Experience

Nel 2024 i passeggeri di MSC Crociere potranno dunque contare sulla flotta più ampia mai vista durante tutto l’arco dell’anno, con 22 navi in totale, compresa l’ultima arrivata MSC Euribia.

Anche per Explora Journeys l’anno che verrà sarà ricco di novità, con l’arrivo di Explora II che, dal prossimo luglio, renderà ancora più ricca la proposta di destinazioni offerta dal brand di lusso che già comprende le mete servite dalla nave gemella Explora I.

La tre giorni del TTG è inoltre l’occasione perfetta per presentare l’ampia offerta per la stagione estiva 2024 di MSC Crociere, che prevede ben 13 navi nel Mediterraneo, 4 unità in Nord America ed altrettante nei Caraibi, oltre a MSC Bellissima che sarà basata nel Sud-Est asiatico.

“Partecipiamo sempre con piacere al TTG Travel Experience, perché ci permette di incontrare tanti collaboratori e partner, che ormai potrei definire amici, con i quali confrontarci, fare il punto sull’anno che si avvia alla conclusione e proiettarci su un 2024 che si preannuncia ancora più entusiasmante”, ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director Italia di MSC Crociere ed Explora Journeys.

“L’anno che verrà sarà infatti fondamentale per consolidare la nostra offerta che vedrà impegnate contemporaneamente tutte le 22 navi della flotta MSC Crociere oltre alle due navi di Explora Journeys che il prossimo anno saluterà l’arrivo di Explora II, con il viaggio inaugurale previsto per il prossimo luglio”, ha concluso Massa.

Al TTG Travel Experience 2023 MSC Crociere ed Explora Journeys sono tornate da assolute protagoniste per presentare l’offerta del 2024, in chiusura di un anno che ha visto il brand contemporaneo raggiungere risultati record operando oltre 1.000 scali nei soli porti italiani ed Explora Journeys celebrare la partenza di Explora I, partita per il suo viaggio inaugurale lo scorso luglio.

– Ventiquattro navi per il 2024. No, non è solo un gioco di numeri, ma la formula vincente per l’anno a venire proposta dalla Divisione Crociere del Gruppo MSC, composta dal Brand Contemporaneo MSC Crociere e dal Luxury Brand Explora Journeys.