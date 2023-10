Lecce, sabato 14 ottobre 2023 open day con visita gratuita al Foyer del Teatro Politeama Greco

LECCE - Sabato 14 ottobre 2023, in occasione della apertura vendite biglietti degli spettacoli in abbonamento della Stagione teatrale 2023-24 ripeteremo la fortunata esperienza del giugno scorso con l’Open Day con visita gratuita al Foyer del Teatro ed ai documenti storici esposti dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La biglietteria, invece, osserverà il seguente orario: 10.00-12.00 e 17.30, 19.30 - Sabato 14 ottobre 2023, in occasione della apertura vendite biglietti degli spettacoli in abbonamento della Stagione teatrale 2023-24 ripeteremo la fortunata esperienza del giugno scorso con l’Open Day con visita gratuita al Foyer del Teatro ed ai documenti storici esposti dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La biglietteria, invece, osserverà il seguente orario: 10.00-12.00 e 17.30, 19.30





Oltre ai 12 spettacoli fuori abbonamento, saranno in vendita anche i seguenti 12 spettacoli:

il 14 dicembre la Stagione teatrale di prosa si inaugura con la coppia Gianluca Guidi, nel doppio ruolo di interprete e regista, e Giampiero Ingrassia in "La strana coppia" celebre commedia di Neil Simon nella quale due uomini completamente diversi con alle spalle 2 divorzi, decideranno di andare a vivere insieme in un appartamento a New York dando vita ad una serie infinita di esilaranti gag;

il 10 gennaio Giancarlo Fares presenta ed interpreta uno spettacolo LE BAL- L'Italia balla dal 1940 al 2001, splendido racconto in musica, danza e recitazione della nostra storia, tratto da una commedia francese;

il 24 gennaio Geppy Gleijeses, regista ed interprete e Lorenzo Gleijeses interpretano "Uomo e galantuomo", di Eduardo De Filippo;

l’11 febbraio, è in programma il duo Nuzzo e Di Biase in "Delirio a due" reduce dai successi televisivi e cinematografici;

il 18 febbraio la esilarante commedia di grande successo al cinema nel 1985, viene riproposta in versione teatrale con interpreti Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta ed Attilio Fontana in " Tre uomini e una culla";

il 27 febbraio ritorna un classico di Luigi Pirandello "Così è se vi pare" con Milena Vucotic e Pino Micol;

il 5 marzo, Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi sono protagonisti ne "Il padre della sposa";

il 12 marzo l'appuntamento è con la danza internazionale con la star mondiale della danza e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana Sergio Bernal , versatile danzatore sia nel balletto che di flamenco che si esibirà con la sua compagnia di danza e musicisti in "Una noche con Sergio Bernal";

il 24 marzo segue l'ultima creazione di danza moderna e contemporanea di RBR - gli illusionisti della danza, "H2OMIX" sempre con attenzione ai temi ecologici;

il 26 marzo Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro in "Il Malloppo" portano in scena uno degli esempi più famosi e divertenti della black comedy, in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: le forze dell’ordine, il matrimonio, il culto della morte.;

il 7 aprile Vincenzo De Lucia, comico di grande successo sul piccolo schermo, in "La signora della tv" imiterà le migliori interpreti della televisione, da Maria de Filippi, a Barbara D'Urso, a Lilli Gruber;

l’11 aprile sarà la volta della prosa all’insegna del buonumore con Biagio Izzo in "Balcone a 3 piazze".

La vendita degli abbonamenti continuerà fino al 12 dicembre con posti riservati per i nostri abbonati che potranno scegliere tra le 3 formule ad VIP11, VIP10 oppure PROSA8 spettacoli.

Oltre agli spettacoli in abbonamento continua la vendita degli spettacoli fuori abbonamento, tra i quali, si è aperta da pochi giorni la vendita biglietti per il Concerto "Natale in frac" del 22 dicembre con OLES POP e musiche di Domenico Modugno, Lucio Dalla, Nicola di Bari, Ron e tanti altri: nella suggestiva cornice del foyer del teatro, ci si potrà scambiare gli auguri in un modo speciale, con un brindisi con i vini Leone de Castris.

Tra gli spettacoli fuori abbonamento, a parte Teresa Mannino (già sold out con 3 date) ricordiamo che sono in vendita i biglietti per:

Pio e Amedeo (5 dicembre), Christmas Carol (12 dicembre), Giulietta e Romeo con il Balletto di Roma e Carola Puddu (30 dicembre), Russian Classical Ballet in "La bella addormentata" (21 gennaio), Angelo Pisani e Katia Follesa (22 febbraio), Circus Theatre Elysium di Kiev con "Alice in wonderland", (20 marzo), Francesco Paolantoni (16 aprile), Max Angioni (27 aprile).





Biglietti in vendita:

- presso la biglietteria del teatro

- online su www.politeamagreco.it e nei punti vendita Vivaticket





Orario biglietteria del teatro:

Martedì: 10.00-12.00 e 17.30-19.30

Mercoledì e venerdì: 10.00-12.00

Giovedì e sabato: 17.30-19.30