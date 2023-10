Al ‘De Bellis’ il fine settimana all’insegna della salute e del benessere

CASTELLANA GROTTE - Sarà un fine settimana dedicato alla salute e al benessere all’Irccs “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte. Due gli appuntamenti programmati. Sabato prossimo 7 ottobre il nuovo centro congressi appena inaugurato ospiterà un evento formativo-scientifico intitolato “Stili di vita e salute” rivolto a professionisti e operatori del settore.La mattinata inizierà con interessanti approfondimenti sul ruolo della dieta mediterranea e per l’occasione ritroveremo il Professore Luigi Fontana, rinomato esperto internazionale in materia di corretta alimentazione e stili di vita salutari. Nella seconda parte della mattinata, con il Direttore Scientifico Gianluigi Giannelli affiancato da Michele Mirabella, sarà approfondito con altri relatori il contributo preventivo e terapeutico dell'attività fisica. Un'opportunità unica per arricchire la propria comprensione dei fattori che influenzano la salute e il benessere, con ingresso libero agli interessati.E proprio per sensibilizzare la popolazione sulla salute e gli stili di vita l’Istituto Nazionale di Gastroenterologia ha organizzato per domenica 8 ottobre “Camminiamo per la salute”, manifestazione giunta alla quinta edizione. L’iniziativa è in linea con la nuova linea di ricerca dell’Irccs pugliese che ha attivato ambulatori per la nutrizione ed è l’unico che ha i gruppi del cammino. E’ una vera e propria camminata non competitiva che si snoda lungo un percorso di otto chilometri, accessibile a tutti, tra paesaggi extraurbani suggestivi e caratteristici del territorio di Castellana. Si attraversa anche la via degli ulivi con partenza alle ore 9 dal centro congressi e arrivo nel parcheggio dell’ospedale, Quest’anno a fare da testimonial Antonio Stornaiolo, in arte Tata.La quota di partecipazione è di 7 euro che comprende una maglietta e una sacca. E’ possibile acquistare il ticket di partecipazione in diversi punti non solo di Castellana. Per informazioni: 080-4994159.