Il cordoglio del presidente Emiliano per le vittime della tragedia di Mestre: ‘Siamo vicini alle famiglia e alla comunità’

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo profondo cordoglio per le vittime della tragedia di Mestre, manifestando la solidarietà e la vicinanza alle famiglie colpite e alla comunità colpita da questo dramma."Veramente col cuore siamo vicini a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo questo dramma, ai feriti e alle famiglie delle vittime. Esprimo al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e a tutta la comunità la vicinanza per questa tragedia che è avvenuta. È stato davvero un colpo al cuore ieri sera apprendere di questa tragedia", ha dichiarato il presidente Emiliano.Le parole del presidente Emiliano riflettono il profondo dolore e lo sgomento che tutti provano di fronte a eventi così tragici. La sua solidarietà con il sindaco di Venezia, il presidente del Veneto e l'intera comunità coinvolta sottolinea l'importanza della solidarietà tra le regioni italiane in momenti di crisi e di dolore.La tragedia di Mestre ha scosso profondamente l'intero Paese, e il presidente Emiliano, rappresentando la Regione Puglia, ha voluto garantire che le vittime e le loro famiglie non siano sole in questo momento difficile. La solidarietà e il supporto delle istituzioni regionali sono un segno di unità e sostegno in tempi di avversità.La comunità italiana si unisce nel cordoglio per le vittime di questa tragedia, dimostrando che in momenti difficili il Paese è unito nella solidarietà e nella compassione.