Bari, al via la due giorni dell''Oktober Quett'

BARI - Finalmente ci siamo! Sabato 21 dalle ore 20:30 inaugura l’Oktober Quett’! Grazie al tempo favorevole che promette cielo sereno nella serata di Sabato, partiamo con il festival che coniuga per la prima volta Birra Bavarese e specialità baresi.8 concerti, Sabato dalle 20:30 e Domenica 22 dalle 18:30, si alterneranno per una due giorni ricca di musica e di buona birra, accompagnata dalle specialità in promozione che si potranno trovare presso tutte le postazioni food aderenti al festival.Accompagneremo la birra HACKER-PSCHORR del gruppo Bavarese PAULANER a prezzo unificato per tutti i chioschi di € 3,00, con panino con polpo, caciocavallo impiccato, panino con bombette, pretzel e hot dog bavaresi, “scattata” barese.I chioschi coinvolti saranno: joy’s, Bombetteria, Terzo tempo, Enzo e Ciro presso i quali potrete degustare specialità culinarie e ottima birra, accompagnati da appuntamenti musicali di grande coinvolgimento, proposti dai subconcessionari per i loro clienti, a completamento dell’offerta serale, che spazieranno dal travolgente rock and roll dei the good ole boys; agli anni 80 dei Game boy; dalle favole hits del passato a quelle più recenti di musica dance dei CCs live band; fino alla musica contemporanea e di tendenza dei Denny Music.Noi siamo pronti, Torre Quetta aspetta tutti per inaugurare il suo primo appuntamento autunnale!