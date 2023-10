Inclusione e calcio: binomio vincente per i disabili ad Alessano

ALESSANO - Inclusione e calcio, due aspetti della stessa medaglia che da sempre (sono oltre 20 anni) A.S.D."L'Adelfia" di Alessano (Lecce) promuove, consapevole che la prima vada strettamente a braccetto con la seconda nel combattere la discriminazione, il pregiudizio razionale e sociale.'Football All Together' è un’iniziativa promossa dall'ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero) in collaborazione con le strutture riabilitative centri diurni e Dsm, rivolta agli ospiti delle tante strutture di accoglienza sparse su tutto il territorio Salentino.Obiettivo: favorire processi di inclusione, promuovere comportamenti positivi e migliorare la comprensione dell’importanza dell’attività fisica proprio attraverso il calcio e che continuano il loro aspetto riabilitativo anche fuori da rettangoli di gioco.Ieri sui campi del Centro Sportivo Salento Padel di Alessano, nel torneo di calcio a 6 riservato a tutte le strutture riabilitative della Puglia, i protagonisti sono stati loro, i ragazzi che con il sorriso, la spensieratezza e la voglia di giocare insieme hanno reso possibile tutto questo. (Daniele Piscopello)