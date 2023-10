Israele-Hamas, ambasciata Usa: 'Il valico di Rafah oggi aperto dalle ore 9'

L'esercito israeliano ha riconosciuto di "aver colpito un muro vicino" alla chiesa in un attacco aereo. Israele: 'Ci prepariamo al prossimo step della guerra'.

Prosegue sensa esclusioni di colpa il conflitto tra Israele e Hamas con la Striscia di Gaza sempre più sotto assedio. Secondo informazioni dell'Ambasciata statunitense in Israele, "il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto aprirà oggi sabato 21 ottobre alle 10.00 ora locale (le 9.00 in Italia). Se il confine sarà aperto, non sappiamo per quanto tempo lo resterà affinché i cittadini stranieri lascino Gaza".Lo riferisce una nota della sede diplomatica americana avvertendo che "molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini Usa che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati".L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha chiesto di evacuare molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono rifugiati a Gaza City, ritenendo che i luoghi "non siano più sicuri" dopo aver ricevuto un avvertimento israeliano.Intanto il bilancio di un attacco aereo contro la chiesa ortodossa di San Porfirio a Gazadi è di almeno 17 morti: a riferirlo la Caritas Internazionale secondo cui "altre persone sono ancora sotto le macerie".