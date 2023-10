Bari, approvati progetti esecutivi per interventi di restyling green in cinque aree per un importo complessivo di oltre 2 milioni

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato ieri i progetti esecutivi relativi alla realizzazione di cinque interventi di riqualificazione green di altrettanti spazi e giardini comunali, di seguito elencati: aree a verde di via dell’Andro - importo complessivo € 180.000, aree a verde Parco Loseto (Lotto 1) - importo complessivo € 282.000, giardino di via delle Murge - importo complessivo € 698.000, nuova area verde via Gaetano Fiore - importo complessivo € 436.000, giardino Rita Levi Montalcini - importo complessivo € 432.000.I progetti approvati rientrano nella più ampia azione sperimentale finalizzata all’incremento del verde urbano (greening e forestazione), al contenimento dei cambiamenti climatici e al contrasto dell’effetto isola di calore, finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal PON Metro, che prevede interventi puntuali e diffusi sull’intero territorio comunale, accomunati dall’obiettivo di migliorare l’accessibilità̀, la mobilità interna e l’offerta di servizi dei singoli quartieri con una spiccata propensione alla sostenibilità ambientale.“Stiamo procedendo speditamente con l’approvazione di progetti che ci consentiranno di migliorare la qualità dei luoghi urbani attraverso interventi di riqualificazione e greening che doteranno gli spazi pubblici della città a tal fine individuati, siano essi aree verdi già esistenti o da realizzare, di nuove funzioni aggregative, ludiche e sportive - commenta Giuseppe Galasso -. Grazie al piano complessivo messo a punto per aumentare la dotazione di verde in città e per contrastare l’effetto isola di calore, continuiamo a prenderci cura dello spazio pubblico in tuTti i quartieri per renderlo sempre più fruibile ai cittadini e sottrarlo all’incuria al degrado”.· Green restyling via Dell’Andro - Municipio IIL’intervento di riqualificazione e restyling del vasto giardino di via Dell’Andro, a Poggiofranco, intende apportare ulteriori elementi di attrattività e funzionalità in grado di migliorare gli spazi esistenti, mettendo a disposizione del quartiere un’area multifunzionale di socializzazione, che vede nel gioco e nel tempo libero la principale leva di aggregazione. L’intervento prevede l’impiego di giochi innovativi (per l’area giochi centrale) e di dotazioni per il tempo libero (area giochi, aree tavoli/pic nic) fruibili da un’utenza variegata, con marcata propensione all’inclusività. L’incremento della componente verde, con l’inserimento di piante, alberi e arbusti della macchia mediterranea, o comunque acclimatati, contribuisce ad accrescere la valenza ambientale ed ecologica del contesto. Sarà installato anche un sistema di irrigazione localizzato, in estensione dell’impianto esistente.Per incrementare e diversificare le possibilità di utilizzo dell’area, il progetto di restyling prevede, inoltre:· l’installazione di una fontanina, dotata di due vasche di differente altezza, utilizzabile anche da parte di utenti su sedia a ruote;· la realizzazione di due aree di forma circolare, della superficie ciascuna di circa 13 mq, in cui saranno installati due tavoli in granito sabbiato con scacchiera, accessibili anche a utenti su sedia a ruote, e sedili sempre in granito.· la creazione di zone ricreative tra gli alberi, nelle aiuole a sud-ovest, attrezzate con tavoli inclusivi da pic-nic in legno.· Green restyling giardino Mizzi (Lotto I Loseto) - Municipio IVL’intervento in programma interessa una sezione del giardino intitolato a Giuseppe Mizzi nel quartiere di Loseto, nel Municipio IV. Questo spazio pubblico è diviso in due parti: una pavimentata e destinata ad area giochi, l’altra lasciata completamente a verde. Gli interventi, ispirati ai concetti di inclusività e sostenibilità, intendono creare spazi in cui praticare sport a stretto contatto con il verde.Per quanto attiene alla configurazione di una nuova area attrezzata per lo svago, completamente attorniata da filari di alberi di nuova piantumazione, sarà realizzata all’insegna della continuità con le geometrie degli spazi esistenti.L’area sarà dotata inoltre di un tavolo da teqball e di alcuni tavoli per giocare a scacchi o godersi semplicemente un po’ di relax all’ombra degli alberi.A completare la riqualificazione concorreranno l’installazione di una fontanina inclusiva e di una panchina dotata di pedali per i fruitori più anziani.· Nuova area verde via delle Murge - Municipio III lavori previsti hanno l’obiettivo di creare un luogo di aggregazione immerso nel verde in uno spazio in precedenza dedicato interamente alla viabilità.L’idea progettuale valorizza i limitati spazi disponibili concentrando gli elementi caratteristici dell’incremento del verde in città: innesti di specie arboree per incrementare la forestazione urbana e creazione di zone ricche di arbusti, migliorando le condizioni di vita dei residenti grazie ai servizi che, nel tempo, saranno generati dal verde, e aumentando la biodiversità e il potenziale ecologico.L’intervento prevede il completo rifacimento dell’area dedicata allo spartitraffico, completamente ripensata, la creazione di parco con area giochi, area tavoli per gli scacchi, area ombreggiata provvista di tavoli inclusivi e area fitness fornita di attrezzi per la ginnastica dolce e calistenica. Tutta la zona parco sarà pavimentata e alcuni spazi saranno volutamente lasciati privi di ingombro per la pratica di giochi a rotelle da parte dei più piccoli.L’incremento del verde si pone, quindi, alla base dell’idea di aggregazione sociale in spazi nuovi e attrezzati per il gioco, per lo sport e per il tempo libero . Rimane persistente il richiamo all’inclusività in ogni aspetto progettuale.· Nuova area verde via Gaetano Fiore - Municipio IIIL’intervento mira alla realizzazione di una nuova area verde in via Gaetano Fiore, nel quartiere San Paolo, attraverso l’incremento di specie arbustive e la dotazione di elementi di arredo urbano e attrezzature sportive.L’area di forma triangolare, posta all’intersezione tra via Fiore e viale delle Regioni (uno degli assi principali che a breve saranno interessati dagli interventi del Piano Periferie), accoglierà una nuova area giochi a servizio del quartiere avvolta da una cinta di alberi e arbusti.I lavori previsti riguardano la realizzazione di una cortina di alberi (a delimitare l’area), interrotta da varchi di accesso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, e la messa a dimora di arbusti lungo il perimetro.Sarà anche realizzata un’area ludica ricoperta da una pavimentazione antitrauma color sabbia di diversi spessori, per una superficie complessiva di 125 mq, che presenterà porzioni circolari di colore arancio per riprendere i toni dei montanti dei giochi ce saranno installati: una grande struttura multifiunzione a due torri in alluminio con ponte, un tappeto elastico, due spinner bowl e una doppia altalena.· Green restyling giardino Rita Levi Montalcini - Municipio IVIl progetto prevede una riqualificazione degli spazi dedicati alle attività sportive - pensate e progettate anche per un’utenza di anziani - per mettere a disposizione del quartiere una nuova area di socializzazione nel verde, che vede nello sport la principale leva di aggregazione sociale.L’intervento consentirà una decisa azione di forestazione con aumento del numero degli alberi presenti, così da valorizzare il ruolo di serbatoio ecologico e di biodiversità di quest’area in un quartiere della città in cui risulta marcato il limite città campagna.L’innesto di aiuole e di arbusti, poi, accrescerà l’aspetto estetico dell’intervento complessivo, che si caratterizzerà anche per la depavimentazione di parte della superficie esistente, per l’aumento della superficie verde del giardino e per l’incremento dell’area giochi.Di seguito l’elenco delle opere, alcune delle quali già avviate, previste nell’ambito del progetto complessivo denominato “Azione sperimentale per verde urbano (greening e forestazione) - azione sperimentale per il contenimento dei cambiamenti climatici e dell’effetto isola di calore”:nuova area parcheggio green “Santa Chiara” - via Peucetia (avviata)· riqualificazione area verde Parco Amendola (avviata)· realizzazione di un nuovo giardino in via Ricchioni - quartiere San Paolo (avviata)· nuove aree verdi quartiere San Paolo· nuova area verde via Oberdan civico 10· riqualificazione giardino di via Caldarola· green restyling area quartiere Sant'Anna (approvato progetto esecutivo)· green restyling del Parco Gentile (approvato progetto esecutivo)· green restyling di aree a verde di via Dell'Andro (approvato progetto esecutivo)· rifunzionalizzazione e incremento del verde Parco Giovanni Paolo II· green restyling aree a verde Lotto 1 Loseto (approvato progetto esecutivo)· nuova area a verde Via Minervino· riqualificazione Parco Annoscia· green restyling aree a verde Villaggio Trieste· green restyling giardino Don Tonino Bello· giardino via delle Murge (approvato progetto esecutivo)· nuova area a verde via Bruno Buozzi· completamento giardino Peppino Impastato· nuove aree verdi Chiesa San Nicola - Catino· nuova area verde via Gaetano Fiore (approvato progetto esecutivo)· nuova area verde via Giulio Cozzoli· green restyling giardino Rita Levi Montalcini (approvato progetto esecutivo)· green restyling giardino degli Aquiloni· green restyling giardino via Carrante· green restyling giardino Don Cosimo Stellacci· green restyling area via Pantanelli - via Genova· riqualificazione aree Pineta San Francesco.All’elenco si aggiungono interventi di microforestazione in città e di ripristino alberature lungo assi stradali e nuovi interventi di greenway.