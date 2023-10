Francavilla Fontana, lavori di rigenerazione della ex Piazza Coperta

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Proseguono i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per il recupero, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Piazza Coperta. - Proseguono i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per il recupero, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Piazza Coperta.





In questa fase gli operai sono al lavoro sulle facciate e sul consolidamento strutturale di murature, solai e volte. Queste lavorazioni, frutto di un investimento di 800 mila euro con fondi comunali, sono il primo passo del complesso progetto che restituirà alla cittadinanza quello che per molti rappresenta un vero e proprio luogo del cuore. Questo primo lotto di interventi, che prevede il restauro degli elementi artistici, l’apertura degli ingressi murati e l’eliminazione dei cavi pendenti, consentirà a breve di tornare ad ammirare le facciate così come si presentavano un tempo.

"La ex piazza coperta – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è una sintesi di memoria che abbraccia il passato remoto e i ricordi più recenti di tante persone. Abbiamo voluto recuperare questo luogo per metterlo al centro della vita sociale, culturale ed economica della Città. Si tratta di una operazione culturale che valorizza il patrimonio materiale e immateriale che qui è custodito mettendolo al servizio di una comunità in rapida trasformazione".

Una volta completati gli interventi in corso, si passerà alla seconda fase del recupero con una inedita fusione tra antichità, rappresentata dall’area archeologica al centro della struttura, e contemporaneità, incarnata dal più moderno mercato che qui era ospitato.

Il progetto, finanziato con 3,3 milioni di euro con fondi del PNRR, trasformerà radicalmente il volto della struttura con la realizzazione di una piazza scoperta con al centro il frantoio ipogeo, un porticato da cui si potrà accedere nei diversi ambienti interni recuperati, ampi spazi comuni idonei ad ospitare eventi ed un auditorium comunale collocato nella parte nord dell’edificio.

I locali perimetrali potranno ospitare attività commerciali, artigianali e di servizi che faranno rivivere lo spirito del mercato inteso non solo come luogo per l’acquisto, ma come centro della socialità.

"Il recupero della ex Piazza Coperta – conclude il Sindaco – prosegue. Uno spazio condiviso, aperto e democratico accessibile a tutti che sarà allo stesso tempo un laboratorio rivolto ai più giovani che qui potranno riscoprire gli antichi mestieri e tenere viva la vocazione artigiana del territorio".