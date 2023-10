BARI - Una scena di tensione si è verificata giovedì sera a Bari, nel quartiere Umbertino, quando un giovane pusher, ventenne, è stato arrestato dai Carabinieri in seguito a un tentativo di vendita di droga e un inseguimento mozzafiato. Il sospettato è stato preso in custodia per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.Il fatto è avvenuto in Piazza Eroi del Mare, quando il giovane si era recato sul luogo con l'intento di vendere droga. Tuttavia, l'intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito che la sua attività criminale proseguisse indisturbata. Al momento del controllo, il pusher ha tentato di fuggire dalla scena, ingaggiando un pericoloso inseguimento con i militari.Nel tentativo di sfuggire, il giovane ha addirittura cercato di guidare all'indietro per allontanarsi dalla zona, ma purtroppo la fuga si è conclusa in modo brusco quando ha causato una collisione con alcune vetture. Nonostante il suo tentativo di eludere la cattura, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in custodia.Il giovane pusher è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.