OTRANTO - In esclusiva per il pubblico dell’Otranto film festival 2023 verranno proiettate alcune clip tratte del film in lavorazione.Lei si chiama Brunella Filí, ed è regista, autrice e produttrice con la sua casa di produzione, Officinema Doc srl, che a breve regalerà alcune clip in anteprima del suo ultimo film in lavorazione al rinomato OTRANTO FILM FESTIVAL, la rassegna cinematografica che ogni anno porta nello splendido Salento proiezioni e personalità di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo, ideata e curata dall'attrice Stefania Rocca.A presentare le clip insieme alla regista ci saranno anche Antonella W. Gaeta - co- sceneggiatrice del film e giornalista di LaRepubblica, insieme con Ines Vasiljevic, produttrice del film per Nightswim.Il docu-film, la cui uscita nei Festival e in sala si attende per il 2024, si intitola "Sea Sisters” e si gira tra Gallipoli e altre splendide località salentine. Proprio in questi, giorni la troupe è impegnata con le suggestive riprese subacquee presso i fondali dell’Isola di Sant’Andrea, a più di 25 mt, col supporto del campione salentino di apnea Alessandro Assalve.Il film patrocinato dal Comune di Gallipoli e sostenuto dalla commissione Pari Opportunità, dall'Apulia Film Commission, dal Ministero della Cultura e da Ibermedia è un concentrato di passione di cui proprio la regista, Brunella, si fa portavoce. La storia, semplice e toccante, racconta le vicissitudini di due donne, una pugliese e una norvegese, alle prese con il loro amore per il mare in un mondo che le vede sempre più spingersi verso il coraggio e l’autodeterminazione nonostante le discriminazioni di genere.Si ritiene soddisfatto il Primo Cittadino di Gallipoli, Stefano Minerva, che intravede nella cinematografia la più alta forma di espressione, in grado non solo di rendere omaggio al territorio, ma anche di evidenziare le peculiarità sociali raccontando i lati più inesplorati. Per non parlare della presenza della grande regista, che ha trascorso tanti mesi in Salento - e di cui, svela, custodisce i ricordi delle sue estati trascorse a Gallipoli - e che vanta un curriculum di tutto rispetto.Già giovanissima viene premiata per il suo primo lungometraggio, uscito nel 2015, "Emergency Exit", co-prodotto con gli USA e distribuito sulle maggiori piattaforme streaming fra cui NETFLIX, AMAZON PRIME, ITUNES e GOOGLE PLAY, ma anche proiettato nei cinema, al Parlamento Europeo e alla BBC. Nel 2018 dirige il suo secondo lungometraggio "Alla Salute", vincitore del Biografilm Festival, proiettato da Sky e premiato nei maggiori festival internazionali, fra cui Hotdocs Documentary Festival Toronto, Houston Film Fest, e adesso visibile in VOD su ITUNES, GOOGLE PLAY, AMAZON PRIME E TUBI in Italia e USA.