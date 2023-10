Bari, contro la Reggiana urge la vittoria

Ssc Bari fb





Se a questo precedente si aggiunge la finale playoff della Serie C 2019-2020 persa sempre a Reggio Emilia per 1-0 il 22 luglio 2020, la rivincita è obbligatoria anche per interrompere la serie di 6 pareggi. Di essi gli ultimi due raccolti al San Nicola, contro Catanzaro e Como, hanno riportato i fischi al San Nicola unitamente a quel "Meritiamo di più" quale slogan intonato dai circa 16mila spettatori presenti nella gara con i lariani.





L'atteggiamento polemico assunto della tifoseria biancorossa, pur contro una Reggiana vogliosa di riscattare il 3-0 incassato in casa della Ternana, impone la svolta con una vittoria esterna che allontanando il Bari dalla bassa classifica lo riporti a essere vincente in trasferta, come avveniva nell'autunno di un anno fa. Un altro passo falso (pareggio o sconfitta), complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, dovrà richiedere delle riflessioni seguite da eventuali decisioni della dirigenza biancorossa a partire dall'eventuale cambio della guida tecnica.

Dopo il 2-1 subìto dal Parma al Tardini nel confronto dello scorso 27 settembre, il Bari torna in Emilia dove affronterà la Reggiana nell'incontro valido per la nona giornata del torneo cadetto. Alle ore 14 di sabato 7 ottobre, i biancorossi ritroveranno i granata in Serie B a 30 anni di distanza dall'ultima sfida giocata al Giglio il 31 gennaio 1993 e finita 2-1 per gli emiliani.