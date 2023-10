Mario De La Rosa: 'Il mio primo film girato in italiano'. L'attore da 'La Casa di Carta' ai set natalizi in Italia



Da "La casa di carta" ai set natalizi in Italia, Mario De La Rosa in Puglia per il Season International Series Festival, diretto da Simona Gobbi, racconta delle sue esperienze italiane e del successo della serialità spagnola insieme a Harlys Becerra di "Vis a Vis" Teresa Riott di "Valeria".





"Ho recitato per la prima volta in italiano, non conosco la lingua ma ho studiato appositamente per questa parte" sottolinea l’attore e racconta della sua esperienza nel prossimo film di Volfango De Biasi "Un Babbo Natale per amico". Ed è sempre nell’atmosfera magica del Natale che Mario De La Rosa ha girato ancora una volta nel nostro paese in una produzione internazionale per il nuovo film di Peter Chelsom accanto a Danny De Vito e Andie McDowell girato tra San Vito di Cadore e Cortina.

In arrivo oggi a Season Toni Servillo e Marco d’Amore che proprio con Peter Chelsom è tra i protagonisti di "Security".

"Season è un'opportunità unica per gli appassionati di serie TV di immergersi in mondi diversi, di esplorare nuove culture e di incontrare alcuni dei volti noti delle serie più iconiche” sottolinea Simona Gobbi. “La manifestazione mira anche a fornire un'occasione di riflessione con gli ospiti su tematiche sociali cruciali, con l'obiettivo di ispirare le giovani generazioni attraverso il loro impatto sul pubblico".

Grande attenzione sarà data anche a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali con la consegna del "Premio Marlù per il Sociale".

Per rendere omaggio a una terra che da sempre è location ideale di tanti film e serie tv, Season celebrerà le antiche tradizioni culturali e culinarie con artisti e chef che racconteranno la memoria del territorio, attraverso la loro arte.