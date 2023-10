Dalla sfida di Casarano a Martina Franca passando per Barletta, ecco i temi del girone H di serie D

BARLETTA - Siamo alla quinta giornata di questo girone H del campionato nazionale dilettanti, da Casarano a Barletta, passando per Martina Franca ad Altamura, tanti gli argomenti di spunto che dai campi potranno arrivare per i sette giorni successivi.Due in primis le gare di cartello – per motivi diversi – di questa giornata, la prima porta al “Giuseppe Capozza” di Casarano, lì dove la squadra di casa - alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo tre pareggi e una sconfitta - se la vedrà contro un rinvigorito Nardò dopo la vittoria casalinga contro il Barletta e in rampa di lancio verso le zone nobili della classifica.A distanza di 240 chilometri raggiungiamo il “C.Puttilli” di Barletta, la squadra di casa dopo aver perso in malo modo a Nardò deve placare gli animi accesi che animano l’opinione pubblica locale, dinanzi un Bitonto – a quota 4 punti come i biancorossi - che dopo la sconfitta casalinga contro Città di Fasano darà sicuramente filo da torcere.Ad aprire la giornata la sfida dell’” Antonio Bianco” a Gallipoli, dove i giallorossi se la vedranno con il Matera, entrambe reduce da un pareggio sette giorni fa, entrambe a quota 5 punti in classifica.Andiamo verso le zone alte della classifica, direzione Martina Franca, la squadra di casa se la vedrà con i “leoni” della Fidelis Andria capolista del girone assieme al Team Altamura, la squadra di casa è reduce dalla sconfitta di Vallo della Lucania – contro Gebilson – dopo tre vittorie consecutive, mentre la Fidelis ancora imbattuta – tre vittorie ed un pareggio – proverà a tenere il passo del Team Altamura.Il team Altamura del resto ospita un Gravina sconfitto al “Degli Ulivi” sette giorni fa ma che ha dimostrato di poter creare problemi a chiunque in questo campionato…nelle retrovie interessante la sfida del “Pasquale Novi” di Angri, dove la squadra di casa – una vittoria in quattro gare - si ritroverà dinanzi una Palmese ancora a secco di vittorie e con soli due punti in classifica.Negli altri incontri, Città di Fasano e Rotonda proveranno a confermare quanto di buono fatto fino ad ora in questo inizio di campionato, il fanalino di coda Manfredonia – un punto in quattro gare - a Pagani cercherà nel difficile compito di dare una svolta alla classifica, a chiudere lo scontro del “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate, dove la squadra di casa del Santa Maria di Cilento – dopo il pareggio di Matera - proverà a tenere il passo della Gelbison.