Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 90-71 con la Gevi Napoli al Pala Barbuto

L’ Happy Casa Brindisi perde 90-71 con la Gevi Napoli al “ Pala Barbuto” nella quarta giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto un canestro di Bayehe porta i pugliesi in vantaggio 3-2 e Johnson allunga 14-11. Pullen dei partenopei riesce a pareggiare 14-14,però Sokolowski consente di prevalere 21-14 sui brindisini. Nel secondo quarto con la tripla di De Nicolao il Napoli raggiunge il 27-14 e con Sokolowski il 32- 20, mentre Pullen realizza il 43-19. I due tiri liberi di Lever sono decisivi ai campani per imporsi 47-29. Nel terzo quarto Jaworski porta il Napoli 62-37 sul Brindisi e con i punti di Sokolowski, i partenopei trionfano 72-45.