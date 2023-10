Cadavere recuperato nel mar Ionio: potrebbe essere il 58enne scomparso

GALLIPOLI - Nel mar Ionio, al largo della costa tra Galatone e Gallipoli, è stato recuperato il cadavere di un uomo di mezza età, sollevando interrogativi sulla possibilità che si tratti di Luigi Peluso, un uomo di 58 anni scomparso in mare il mese scorso e mai ritrovato.L'allarme è stato lanciato ieri, intorno a mezzogiorno, quando il corpo è stato avvistato a pochi metri dagli scogli. La Guardia Costiera di Gallipoli è immediatamente intervenuta sul posto e ha recuperato la salma. L'uomo indossava una maglietta bianca e pantaloncini rossi, e dai primi riscontri sembra che non sia morto da molto tempo.La salma è stata trasportata a Gallipoli per una prima identificazione, ma ulteriori indagini saranno condotte presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce su disposizione del magistrato di turno.La principale linea di indagine riguarda la possibilità che il cadavere appartenga a Luigi Peluso, il cui caso di scomparsa ha suscitato preoccupazione nelle scorse settimane. Peluso era stato dichiarato disperso in mare il 6 ottobre, dopo che la sua barca era stata recuperata nei pressi di Torre Inserraglio. Tuttavia, le ricerche erano state interrotte dopo una settimana.Il ritrovamento del cadavere in una posizione molto più a sud rispetto al luogo della scomparsa di Peluso ha portato alla speculazione che potrebbe essere stato trasportato dalle correnti marine. Resta da attendere l'esito delle indagini e delle analisi per confermare l'identità del corpo e chiarire definitivamente la sua connessione con il caso della scomparsa di Luigi Peluso.