Nel primo tempo, la squadra di Francesco Tomei passa in vantaggio al 14’ con Santaniello. I pugliesi riescono a raddoppiare al 5’ del secondo tempo per merito di Santaniello e al 28’ Starita realizza la terza rete.





Primo successo in questo campionato. Il Monopoli è penultimo con 7 punti insieme al Brindisi. Seconda sconfitta esterna per la Virtus Francavilla Fontana. Seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri che sono al nono posto in classifica con 11 punti con il Taranto.

Prima vittoria interna del Monopoli. I biancoverdi prevalgono 3-0 sulla Virtus Francavilla Fontana al “Veneziani” nell’ anticipo della nona giornata di andata del girone C di Serie C.