Benjii torna con nuova musica: il 27 ottobre esce l'ep 'Il mio miglior nemico'

Anticipato dal singolo “Sobrio”, esce venerdì 27 ottobre “Il mio miglior nemico”, il nuovo EP di Benji dove viene raccontato in musica e parole tutto quello che è successo negli ultimo anni dalla scissione di una delle band pop che hanno infranto tutti i record e macinato successi e dischi di platino, a oggi , fino alla recente pubblicazione del film AFTER, il franchise di successo mondiale che nasce sulla scia del fenomeno letterario bestseller per young adult di Anna Todd, dove è presente come attore.

“Il mio miglior nemico” sono io. – racconta Benji - Nella gioia e nel dolore, l’unica persona che è stata in grado di farmi del male o salvarmi, sono io. In questi anni mi sono amato alla follia e odiato a morte, e la fama, il successo e i soldi hanno solo amplificato il bene e il male che ho fatto a me stesso e al mondo che ho attorno. “Il mio Miglior Nemico” è un viaggio personale e musicale verso una nuova consapevolezza, la lotta e l’accettazione di sé stessi, un conflitto emotivo che molte persone sperimentano nella propria vita per conoscersi, raccontarsi e diventare persone migliori”.