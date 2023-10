'I libri di Icaro', dalla Puglia alla conquista del mercato nazionale

LECCE - La Casa editrice “I libri di Icaro” nasce nel 2005 a Lecce, a supporto dell'attività didattica dell'Università del Salento, occupandosi principalmente di pubblicare opere elaborate nell'ambito di progetti di studio in grado di valorizzare il lavoro dei docenti e lo sforzo intellettuale di giovani studenti. Nel 2011, l'ingresso in casa editrice di Maurizio e Giorgia Meo, padre e figlia, segna il nuovo corso per I Libri di Icaro: la nuova proprietà dà un nuovo imprinting editoriale di più ampio respiro al marchio, ampliando gli ambiti di interesse e aprendo all’innovazione.L'idea di territorialità si pone come nuovo valore focale che Maurizio, imprenditore illuminato, e Giorgia, entusiasta amante dell’organizzazione eventi e delle arte, riescono a trasferire nella casa editrice, che si accredita in breve tempo come una della realtà editoriali più in vista del territorio pugliese e ampliando il target dei suoi autori, che arriva a includere scrittori, giornalisti, intellettuali e poeti pugliesi."I libri di Icaro" è un marchio storico nato come supporto per le attività didattiche dei docenti e degli studenti dell'Università del Salento. Lo abbiamo rilevato con mio padre nel 2011 ed è diventato proprietà di Città Futura srl. Rappresentano l'ingegno e l'arte di volare nell'ambito della conoscenza e della cultura. Come Icaro cercò di superare i limiti umani con le sue ali, la casa editrice cerca di elevare la mente attraverso la diffusione di opere che incoraggiano la scoperta, la crescita e l'innovazione, spingendo i lettori a superare i propri limiti mentali e a esplorare nuovi orizzonti.La mia passione per la scrittura potrebbe essere influenzata dalle radici genetiche. Tuttavia, so che la mia passione per la scrittura è stata modellata non solo dalla genetica, ma anche dalle esperienze personali, dall'educazione e dall'ambiente che mi circonda. Quindi, sebbene ci sia una connessione genetica indiretta, la mia passione per la scrittura è il risultato di una complessa combinazione di fattori.Se è stato il primo non lo ricordo precisamente, direi "Il segreto del bosco vecchio".Casa editrice Lecce I Libri di Icaro: pubblica la tua opera (icarolibri.com)