Brindisi, mercoledì 18 ottobre 2023 conferenza stampa della 5/a edizione dei 'Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia' a Palazzo Granafei-Nervegna

BRINDISI - L’Unpli Puglia aps è pronta a presentare la quinta edizione dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia. Sarà la città di Brindisi a ospitare l’edizione 2023. - L’Unpli Puglia aps è pronta a presentare la quinta edizione dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia. Sarà la città di Brindisi a ospitare l’edizione 2023.





La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 18 ottobre alle 10:30 presso Palazzo Granafei-Nervegna alla presenza del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del presidente della Provincia di Brindisi Toni Mattarelli e del presidente Unpli Puglia Rocco Lauciello.

Ricco il programma della due giorni brindisina che partirà sabato 21 ottobre alle 17 presso la Sala della Colonna Romana di Palazzo Granafei-Nervegna con il convegno "Tracce di Storie e Identità nel cammino delle Pro Loco" alla presenza di Vincenzo Santoro, responsabile Cultura e Turismo Anci, Fernando Tomasello, vice presidente Unpli aps e responsabile del Dipartimento Patrimonio Immateriale, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Leandro Ventura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, e Antonino La Spina, presidente Unpli nazionale aps. Conclusioni a cura di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia.

L’indomani, domenica 22 ottobre, si terrà Corte dei Sapori in via G. Tarantini n. 33 (Corte degli Artigiani): stand enogastronici per degustazione di tipicità pugliesi.

Alle 16, presso Palazzo Granafei-Nervegna, raduno dei cortei partecipanti, mentre alle 17, nel Centro Storico di Brindisi, Rassegna dei Cortei Storici ed esibizioni.