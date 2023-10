Brindisi, sabato 14 ottobre 2023 il Torneo di Padel di beneficenza a favore della raccolta fondi 'Un Mezzo per la Vita' a cura di 'Uniti per lo Sport'



BRINDISI - Nel rispetto e nella continuità delle finalità perseguite che, tra gli altri obiettivi, annoverano quello di trarre il meglio dalle collaborazioni con partner che possano fare la differenza senza trascurare nessun aspetto compresi il sociale, l'ambientale e l'umanitario, l'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo Sport" di Brindisi in collaborazione con Asd "New Sport Padel" di Brindisi, che ha messo a disposizione i propri impianti sportivi, organizza il Torneo di Padel a favore del progetto "Un mezzo per la vita", la raccolta fondi avviata dal giornalista Pierpaolo Piliego con l'obiettivo di donare una nuova automobile all'Ail – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.





Tutto pronto quindi per la competizione sportiva con fini solidali che andrà in scena sabato 14 ottobre a partire dalle ore 11 sui 3 campi della Asd "New Sport Padel" situati presso Strada Scansatoria a Brindisi. A sfidarsi nell’intera giornata venticinque coppie miste divise in 5 gironi. A fare da cornice all’evento agonistico, che si articolerà lungo tutto la giornata, Dj set e intrattenimento.

"Sono sempre stato sensibile verso iniziative benefiche come questa di ’Un mezzo per la vita’. Aiutare mi fa stare bene e, anche da presidente di Uniti per lo sport, come già succede da diversi anni a questa parte, offrirò il mio contributo per aiutare in quelle difficoltà che le persone fragili incontrano tutti i giorni. Ho contattato personalmente Pierpaolo Piliego - dice il maestro Carmine Iaia – mettendolo al corrente della mia intenzione di realizzare questo torneo per raccogliere fondi a favore del suo progetto. Per la realizzazione di tutto questo mi sento di ringraziare la New Sport Padel di Andrea e Francesco Martella e Vito Falconieri che hanno messo a disposizione i campi di padel gratuitamente, le 25 coppie partecipanti, Valeria Ecclesie per essersi presa l’incarico di formare gironi e regolamento, il Salento Padel Cup nelle persone di Francesco Giorgino e Rosaria Arganese per essermi stati vicino ed essersi prodigati, nella fase organizzativa, per promuovere a tappeto la partecipazione alla competizione e coinvolgere più coppie possibili e ancora Simona Maniscalco e l’onnipresente giornalista Nico Lorusso nonché segretario di Uniti per lo Sport".

"Il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori e a chi ci ospita, ma soprattutto tutto il mio rispetto a chi ha deciso di partecipare a questo torneo che ancora una volta coniuga in maniera perfetta sport e solidarietà. - dichiara Pierpaolo Piliego - Dopo quattro mesi di duro lavoro, di eventi, tornei e manifestazioni varie la nostra raccolta fondi di 'Un mezzo per la vita' volge al termine e nei prossimi giorni vi comunicheremo la cifra raccolta e la data di consegna della nuova automobile all’AIL di Brindisi che sarà messa a disposizione dei tanti pazienti della provincia che ne avranno bisogno. Il nostro sogno sta per diventare realtà e non smetterò mai di ringraziare tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo e mi hanno sostenuto in questi mesi".