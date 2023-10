Il Comune di Lecce premiato a Padova in occasione di 'City Vision' per il progetto di mobilità sostenibile 'Reactivity'

Il momento della premiazione. Da sinistra: Domenico Lanzilotta (direttore di City Vision), l'architetto Vincenzo De Lucia (mobility manager del Comune di Lecce) e Luca Barbieri (cofondatore di Blum).





LECCE - Il Comune di Lecce è stato premiato per una buona pratica amministrativa al City Vision di Padova, gli Stati generali delle città intelligenti. In particolare, si tratta del progetto Reactivity, legato alla mobilità sostenibile. Il Comune di Lecce fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili e questa buona pratica si inserisce nel solco dei valori che porta avanti. Il riconoscimento è stato ritirato dall’architetto Vincenzo De Lucia, mobility manager del comune, e si tratta del Premio Speciale Buone Pratiche del City Vision Score, il ranking che valuta il livello di "intelligenza" dei comuni italiani secondo le sei direttrici della smart city: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people. - Il Comune di Lecce è stato premiato per una buona pratica amministrativa al City Vision di Padova, gli Stati generali delle città intelligenti. In particolare, si tratta del progetto Reactivity, legato alla mobilità sostenibile. Il Comune di Lecce fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili e questa buona pratica si inserisce nel solco dei valori che porta avanti. Il riconoscimento è stato ritirato dall’architetto Vincenzo De Lucia, mobility manager del comune, e si tratta del Premio Speciale Buone Pratiche del City Vision Score, il ranking che valuta il livello di "intelligenza" dei comuni italiani secondo le sei direttrici della smart city: smart governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, smart people.





Reactivity è un progetto di cui il Comune di Lecce è partner istituzionale, è guidato da TIM che prevede la cooperazione tra partner tecnici (Pin Bike e TIM), accademici (KTH) e istituzionali (oltre a Lecce, la città di Braga in Portogallo).

Il progetto è stato candidato e finanziato nell'ambito della call Future Mobility 2023, promossa da EIT Urban Mobility, un'iniziativa dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un ente dell'Unione Europea che promuove e sostiene soluzioni sistemiche per creare una mobilità più efficiente e per liberare lo spazio pubblico, favorendo la creazione di partenariati e coinvolgendo i cittadini.

Allineandosi agli obiettivi del quadro per la mobilità urbana dell’Unione Europea, che prevede di tagliare le emissioni di CO2 del 90% entro il 2050, la società Pin Bike ha sviluppato una piattaforma che certifichi tutti i mezzi di trasporto sostenibile in ambito urbano: car pooling, trasporto pubblico, camminata, micromobilità. Obiettivo che trova concretezza nel progetto Reactivity che stimola il cambio di abitudini di mobilità premiando gli spostamenti a piedi, in bicicletta, in car-pooling e utilizzando i mezzi pubblici e di micromobilità. I dati certificati degli utenti finali vengono combinati con i dati raccolti da altre fonti (come il trasporto pubblico) per offrire alle autorità locali e agli urbanisti una dashboard personalizzata per monitorare i percorsi di viaggio in tempo reale e per pianificare ulteriormente e co-creare spazi urbani, traffico e infrastrutture.

A partire dall’estate 2023, questa soluzione digitale viene testata e validata a Braga e a Lecce. Qui è previsto il coinvolgimento di circa 1.000 utenti e della Sgm, la società in house di trasporto pubblico locale del Comune di Lecce, per sbloccare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile. Nello specifico, grazie al supporto di Sgm sarà possibile tracciare il percorso degli utenti del Trasporto Pubblico Locale che parteciperanno al concorso. All’iniziativa saranno coinvolti anche i negozianti locali, presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni guadagnati utilizzando modalità di viaggio pubbliche, sostenibili e attive, accelerando così, contestualmente, anche le opportunità del mercato locale.

"Nelle città dove si vive bene, i cittadini non usano prevalentemente l’automobile per gli spostamenti brevi – commenta Marco De Matteis, assessore alla mobilità urbana sostenibile del Comune di Lecce –. Partendo da questo dato, con il progetto Reactivity abbiamo voluto stimolare il cambio di abitudini di mobilità di quei cittadini che ancora non hanno sperimentato i vantaggi degli spostamenti a piedi, in bicicletta, in car-pooling o con i mezzi pubblici e di micromobilità. Al lavoro costante di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale conduce, il progetto aggiunge la possibilità di premiare con buoni per gli acquisti da effettuare in esercizi commerciali della città i cittadini che scelgono di cambiare abitudini. È una sperimentazione che sta già dando ottimi risultati".