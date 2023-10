Carovigno, domenica 22 ottobre 2023 nel Castello Dentice di Frasso un evento in ricordo di Salvatore Morelli nel 143° anniversario della morte

CAROVIGNO (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Carovigno: domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 17:30, nel Salone del Castello Dentice di Frasso, si terrà un'evento in ricordo di Salvatore Morelli nel 143° Anniversario della morte avvenuta a Pozzuoli (dove è sepolto) il 22 Ottobre 1880.









Carovigno è la Città Natale. Salvatore Morelli nacque il 1° maggio 1824. Stiamo andando verso il Bicentenario della nascita. Il 2024 sarà l'Anno Morelliano 1824 - 2024 dedicato all'illustre concittadino carovignese.

Questo il programma dell'evento:





Presiede e coordina l'Evento Primarosa Saponaro - Portavoce del Comitato Civico Cittadino "Salvatore Morelli" di Carovigno.





Saluti Istituzionali





- Dott. Massimo Lanzilotti - Sindaco del Comune di Carovigno

- Avv. Alessandro Leoci - Consigiere Regionale Pugliese

- Dott.ssa Sabrina Franco - Assessore alla Cultura e P.I. del Comune di Carovigno

- Dott.ssa Rossella Bufano - Vicepresidente Comitato Scientifico Nazionale Salvatore Morelli - Università del Salento

- Dott.ssa Anna Cinti - Presidente dell'Associazione Le Colonne Br

- Avv. Francesco Guida - per i Comitati Pugliesi dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

- Prof.ssa Anna Poerio Riverso - per il Comitato di Caserta dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

- Ing. Silio Lanzilotti / Ing. Giuseppe Lanzolilotti - Discendenti Famiglia di Salvatore Morella di Carovigno

- Avv. Augusto Conte - Studioso Morelliano

- Vito Uggenti - Intervento per il Comitato Civico " Salvatore Morelli" di Carovigno





Relazioni





- Prof.ssa Anna Maria Colaci -

Docente di Storia dell'educazione e Storia della Scuola - Università del Salento

- Prof.ssa Gea Palumbo - Direttrice

del Museo Mediterraneo " Calmana " e dell'Accademia dei Campi Flegrei con Sede a Pozzuoli

- Prof. Nicola Terracciano - Presenta il secondo volume di ristampa (per la prima volta) degli scritti di Salvatore Morelli del 1848





Il Libro di ristampa degli scritti di Morelli sarà messo a disposizione in sala (in occasione dell'evento a metà prezzo di copertina) per chi vorrà acquistarlo nel corso della serata.